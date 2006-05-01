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Днепр в ярких снимках из Instagram. Фото
Город, который покоряет с первого взгляда.
Независимо от погоды и времени года, Днепр - невероятно красивый город. Зимой его улочки освещают тысячи ярких огней, а с приходом весны эти же дороги украшает буйная зелень. Пышные деревья и цветущие клумбы, запахи цветов и пение птиц создают особую атмосферу и настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Глядя на красоту, царящую вокруг, хочется не только дышать полной грудью, но и творить нечто не менее прекрасное. Возможно поэтому жители Днепра так активно фотографируют весенние пейзажи: их хочется не только увековечить, но и показать всеми миру, опубликовав в Instagram.
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Судя по фото, жители Днепра - отчаянные романтики, которые восторгаются нежными закатами и архитектурой. Некоторым фотографам удалось запечатлеть красоту даже там, где казалось ее быть не может. Например, в метро. Там, глубоко под землей, нет ни солнечного света, ни сладких цветочных ароматов, однако фотографу все равно удалось передать особую эстетику этого места.
Конечно, можно говорить о том, что в Днепре множество «убитых» дорог, жаловаться, что не вывозят мусор или вспоминать жуткую аварию. Но не забывайте, что каждый фокусирует свое внимание на том, что его интересует. Обратите внимание на красоту улиц и людей, гуляющим по ним. Поднимите глаза в небо и запомните, как раскрасневшееся солнце ныряет в пушистые облака. Можете не сомневаться: если вы полюбите этот город искренне, всей душой, он непременно ответит вам взаимностью.
Независимо от погоды и времени года, Днепр - невероятно красивый город. Зимой его улочки освещают тысячи ярких огней, а с приходом весны эти же дороги украшает буйная зелень. Пышные деревья и цветущие клумбы, запахи цветов и пение птиц создают особую атмосферу и настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Глядя на красоту, царящую вокруг, хочется не только дышать полной грудью, но и творить нечто не менее прекрасное. Возможно поэтому жители Днепра так активно фотографируют весенние пейзажи: их хочется не только увековечить, но и показать всеми миру, опубликовав в Instagram.
Читайте также: Киев в лучших снимках недели. Фото
Судя по фото, жители Днепра - отчаянные романтики, которые восторгаются нежными закатами и архитектурой. Некоторым фотографам удалось запечатлеть красоту даже там, где казалось ее быть не может. Например, в метро. Там, глубоко под землей, нет ни солнечного света, ни сладких цветочных ароматов, однако фотографу все равно удалось передать особую эстетику этого места.
Конечно, можно говорить о том, что в Днепре множество «убитых» дорог, жаловаться, что не вывозят мусор или вспоминать жуткую аварию. Но не забывайте, что каждый фокусирует свое внимание на том, что его интересует. Обратите внимание на красоту улиц и людей, гуляющим по ним. Поднимите глаза в небо и запомните, как раскрасневшееся солнце ныряет в пушистые облака. Можете не сомневаться: если вы полюбите этот город искренне, всей душой, он непременно ответит вам взаимностью.
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