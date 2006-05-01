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Электрослесарь из Днепра превратил подъезд в галерею. Фото
Он - художник-самоучка.
Есть люди, которые пытаются сделать этот мир ярче. Для того, чтобы улучшить чью-то жизнь, необязательно иметь много денег. Достаточно использовать свои возможности во благо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Так и решил сделать Николай Михайлович Белозеров. Он превратил свой подъезд, по улице Петра Калнышевского, 58, в настоящую картинную галерею.
Николай - электрослесарь в троллейбусном депо №1. Несмотря на свое место работы, он отлично рисует. Свой талант он решил применить во благо и украсил серый подъезд своими творениями. По словам Николая Михайловича, он всю жизнь мыслил творчески: «Рисовать нигде не учился. Только брал советы из интернета. С самого детства замечал то, чего не замечали другие», - рассказал мужчина.
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Его талант уже оценили во всем дворе и просят сделать что-то в других подъездах. Но мужчина не отступит, пока не закончит наводить порядок у себя. А сейчас на стенах его родного подъезда можно заметить эпизоды из мультфильмов, пейзажи и библейские мотивы.
Есть люди, которые пытаются сделать этот мир ярче. Для того, чтобы улучшить чью-то жизнь, необязательно иметь много денег. Достаточно использовать свои возможности во благо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Так и решил сделать Николай Михайлович Белозеров. Он превратил свой подъезд, по улице Петра Калнышевского, 58, в настоящую картинную галерею.
Николай - электрослесарь в троллейбусном депо №1. Несмотря на свое место работы, он отлично рисует. Свой талант он решил применить во благо и украсил серый подъезд своими творениями. По словам Николая Михайловича, он всю жизнь мыслил творчески: «Рисовать нигде не учился. Только брал советы из интернета. С самого детства замечал то, чего не замечали другие», - рассказал мужчина.
Читайте также: Неожиданные вещи, которые можно увидеть в Таиланде. Фото
Его талант уже оценили во всем дворе и просят сделать что-то в других подъездах. Но мужчина не отступит, пока не закончит наводить порядок у себя. А сейчас на стенах его родного подъезда можно заметить эпизоды из мультфильмов, пейзажи и библейские мотивы.
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