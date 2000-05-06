Раздел: Фоторепортажи
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
На самом деле все животные на этих снимках абсолютно здоровы.
Двуглавые пони, слипшиеся зебры и безголовые пингвины - это коллекция очень вовремя сделанных снимков, на которые захочется посмотреть повнимательнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
У фотографа Джофри Бейкера буквально отвисла челюсть, когда он увидел свой снимок дикого пони - похоже, у животного отросла вторая голова.
Другой фотограф, Мигель Маргаридо, путешествовал с друзьями в национальном парке Крюгер в ЮАР, где снял двух зебр. На фотографии они получились как сиамские близнецы. Еще один снимок был сделан, когда туристы проезжали мимо жирафа, которому в момент съемки захотелось почесаться.
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В итоге получился какой-то мутант. Все эти великолепные фото, сделанные «в тот самый момент», собраны в одной подборке.
Двуглавые пони, слипшиеся зебры и безголовые пингвины - это коллекция очень вовремя сделанных снимков, на которые захочется посмотреть повнимательнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
У фотографа Джофри Бейкера буквально отвисла челюсть, когда он увидел свой снимок дикого пони - похоже, у животного отросла вторая голова.
Другой фотограф, Мигель Маргаридо, путешествовал с друзьями в национальном парке Крюгер в ЮАР, где снял двух зебр. На фотографии они получились как сиамские близнецы. Еще один снимок был сделан, когда туристы проезжали мимо жирафа, которому в момент съемки захотелось почесаться.
Читайте также: Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
В итоге получился какой-то мутант. Все эти великолепные фото, сделанные «в тот самый момент», собраны в одной подборке.
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