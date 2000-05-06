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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото

Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото На самом деле все животные на этих снимках абсолютно здоровы.

Двуглавые пони, слипшиеся зебры и безголовые пингвины - это коллекция очень вовремя сделанных снимков, на которые захочется посмотреть повнимательнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

У фотографа Джофри Бейкера буквально отвисла челюсть, когда он увидел свой снимок дикого пони - похоже, у животного отросла вторая голова.

Другой фотограф, Мигель Маргаридо, путешествовал с друзьями в национальном парке Крюгер в ЮАР, где снял двух зебр. На фотографии они получились как сиамские близнецы. Еще один снимок был сделан, когда туристы проезжали мимо жирафа, которому в момент съемки захотелось почесаться.

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В итоге получился какой-то мутант. Все эти великолепные фото, сделанные «в тот самый момент», собраны в одной подборке.

Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
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 Теги: животные, фото, ракурс

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