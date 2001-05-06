Раздел: Фоторепортажи
Странные вещи, найденные дома у родственников. Фото
Некоторые из этих вещей выглядят действительно жутко.
Говорят, семью не выбирают. Поэтому мы и пытаемся любить свою родню, не обращая внимания на их маленькие странности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но иногда, очередной раз придя к кому-нибудь из родственников в гости, можно обнаружить что-то из ряда вон выходящее. Что-то такое, что вызовет дикое недоумение и массу вопросов…
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В этой подборке собраны два десятка самых странных предметов, которые пользователям сети «посчастливилось» найти у своих родственников. Многие из этих вещей невероятно странные, но все-таки смешные…
Говорят, семью не выбирают. Поэтому мы и пытаемся любить свою родню, не обращая внимания на их маленькие странности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но иногда, очередной раз придя к кому-нибудь из родственников в гости, можно обнаружить что-то из ряда вон выходящее. Что-то такое, что вызовет дикое недоумение и массу вопросов…
Читайте также: Необычные ракурсы снимков, при котором животные похожи на мутантов. Фото
В этой подборке собраны два десятка самых странных предметов, которые пользователям сети «посчастливилось» найти у своих родственников. Многие из этих вещей невероятно странные, но все-таки смешные…
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