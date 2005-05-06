Раздел: Фоторепортажи
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Девушка сама наносит всю косметику для создания образов.
Лара Вирт - 18-летняя австралийка и самоучка в макияже. Она красится в самых разных стилях для забавы и публикует свои фото в инстаграм-аккаунте, надеясь вдохновить как можно больше людей на такие же экстравагантные формы искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Лара рассказывает, что вдохновением ей послужило то, что она влюбилась в героев фильмов «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс». «Я решила, что настало мое время начать превращать себя в них! Я стала смотреть множество каналов на ютубе, изучать искусство макияжа. Я начала учиться на свой 14-й день рождения».
Читайте также: Странные вещи, найденные дома у родственников. Фото
«Каждый раз, когда я создаю образ, у меня получается все лучше и лучше. Сейчас я уже могу рисовать на теле, делать рога и зубы и даже сооружать протезы! Я надеюсь, что однажды уровень моего мастерства станет настолько высоким, что я смогу создать образ для какого-нибудь крутого фильма или видеоклипа, и тогда весь мир сможет насладиться моей работой».
Лара Вирт - 18-летняя австралийка и самоучка в макияже. Она красится в самых разных стилях для забавы и публикует свои фото в инстаграм-аккаунте, надеясь вдохновить как можно больше людей на такие же экстравагантные формы искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Лара рассказывает, что вдохновением ей послужило то, что она влюбилась в героев фильмов «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс». «Я решила, что настало мое время начать превращать себя в них! Я стала смотреть множество каналов на ютубе, изучать искусство макияжа. Я начала учиться на свой 14-й день рождения».
Читайте также: Странные вещи, найденные дома у родственников. Фото
«Каждый раз, когда я создаю образ, у меня получается все лучше и лучше. Сейчас я уже могу рисовать на теле, делать рога и зубы и даже сооружать протезы! Я надеюсь, что однажды уровень моего мастерства станет настолько высоким, что я смогу создать образ для какого-нибудь крутого фильма или видеоклипа, и тогда весь мир сможет насладиться моей работой».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
230
0
Оставьте свой комментарий