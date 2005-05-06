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Раздел: Фоторепортажи  
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Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото

Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото Девушка сама наносит всю косметику для создания образов.

Лара Вирт - 18-летняя австралийка и самоучка в макияже. Она красится в самых разных стилях для забавы и публикует свои фото в инстаграм-аккаунте, надеясь вдохновить как можно больше людей на такие же экстравагантные формы искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Лара рассказывает, что вдохновением ей послужило то, что она влюбилась в героев фильмов «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс». «Я решила, что настало мое время начать превращать себя в них! Я стала смотреть множество каналов на ютубе, изучать искусство макияжа. Я начала учиться на свой 14-й день рождения».

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«Каждый раз, когда я создаю образ, у меня получается все лучше и лучше. Сейчас я уже могу рисовать на теле, делать рога и зубы и даже сооружать протезы! Я надеюсь, что однажды уровень моего мастерства станет настолько высоким, что я смогу создать образ для какого-нибудь крутого фильма или видеоклипа, и тогда весь мир сможет насладиться моей работой».

Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
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 Теги: макияж, фото

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