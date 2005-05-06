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Миниатюрные животные в гипсовых повязках. Фото
Хомячка в гипсе встретишь не часто.
Конечно, нет абсолютно ничего смешного, когда приходится носить гипс. Это неудобно, сходить в душ - целое событие, и часто под гипсом невыносимо чешется, но дотянуться до беспокоящего места невозможно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но есть что-то невероятно трогательное в этих фотографиях, на которых всех малышей, от белок и ежей до котят, лечат, холят и лелеют.
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Мы безумно сочувствуем этим крохам и их страданиям, но, с другой стороны, им помогают, их любят, а это ведь всегда прекрасно.
Конечно, нет абсолютно ничего смешного, когда приходится носить гипс. Это неудобно, сходить в душ - целое событие, и часто под гипсом невыносимо чешется, но дотянуться до беспокоящего места невозможно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но есть что-то невероятно трогательное в этих фотографиях, на которых всех малышей, от белок и ежей до котят, лечат, холят и лелеют.
Читайте также: Зловещие образы, созданные при помощи макияжа. Фото
Мы безумно сочувствуем этим крохам и их страданиям, но, с другой стороны, им помогают, их любят, а это ведь всегда прекрасно.
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