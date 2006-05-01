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«Донбасс Арену» показали в свежих снимках. Фото
Житель Донецка поделился новыми фотографиями.
В сети показали, как выглядит сейчас стадион "Донбасс Арена" в Донецке, где в 2012 году проходил Чемпионат Европы по футболу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"С начала боевых действий стадион стал основой Гуманитарного штаба Рината Ахметова, и здесь была основная база раздачи гуманитарной помощи. Сюда приезжали фуры с гуманитаркой, все складировали, здесь также был склад. Но спустя какое-то время местные власти решили стадион национализировать и решили, что пенсионерам гуманитарка все-таки не нужна. Хотя в свое время пенсионеры только на нее и выживали", – рассказал житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец.
Также он сделал фото с зоны касс, где до сих пор сохранились объявления Гумштаба, но сами кассы с 2014 года не работают. По его словам, сейчас все паркоматы на въезде разбиты.
Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. "Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, – ред.). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались – ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут – рыба есть", – рассказал Игорь.
Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь – сами нынешние сотрудники стадиона. Так, дончанин заметил одного из таких рыболовов. "Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано "Терминал сервис". Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит – не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин", – возмутился дончанин.
При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.
"На плитке какие-то дебилы крутят тут "пятаки" – остались круги от резины. Заезжают на машинах. И дальше такой же круг", – обращает внимание Полтавец.
Отмечают, что 30-тонный гранитный "футбольный" мяч у входа на стадион сейчас недвижим. Он был самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.
Также он сделал фото с зоны касс, где до сих пор сохранились объявления Гумштаба, но сами кассы с 2014 года не работают. По его словам, сейчас все паркоматы на въезде разбиты.
Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. "Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, – ред.). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались – ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут – рыба есть", – рассказал Игорь.
Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь – сами нынешние сотрудники стадиона. Так, дончанин заметил одного из таких рыболовов. "Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано "Терминал сервис". Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит – не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин", – возмутился дончанин.
При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.
"На плитке какие-то дебилы крутят тут "пятаки" – остались круги от резины. Заезжают на машинах. И дальше такой же круг", – обращает внимание Полтавец.
Читайте также: Американец превратил кладбище старых машин в музей под открытым небом. Фото
Отмечают, что 30-тонный гранитный "футбольный" мяч у входа на стадион сейчас недвижим. Он был самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.
В сети показали, как выглядит сейчас стадион "Донбасс Арена" в Донецке, где в 2012 году проходил Чемпионат Европы по футболу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"С начала боевых действий стадион стал основой Гуманитарного штаба Рината Ахметова, и здесь была основная база раздачи гуманитарной помощи. Сюда приезжали фуры с гуманитаркой, все складировали, здесь также был склад. Но спустя какое-то время местные власти решили стадион национализировать и решили, что пенсионерам гуманитарка все-таки не нужна. Хотя в свое время пенсионеры только на нее и выживали", – рассказал житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец.
Также он сделал фото с зоны касс, где до сих пор сохранились объявления Гумштаба, но сами кассы с 2014 года не работают. По его словам, сейчас все паркоматы на въезде разбиты.
Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. "Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, – ред.). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались – ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут – рыба есть", – рассказал Игорь.
Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь – сами нынешние сотрудники стадиона. Так, дончанин заметил одного из таких рыболовов. "Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано "Терминал сервис". Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит – не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин", – возмутился дончанин.
При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.
"На плитке какие-то дебилы крутят тут "пятаки" – остались круги от резины. Заезжают на машинах. И дальше такой же круг", – обращает внимание Полтавец.
Отмечают, что 30-тонный гранитный "футбольный" мяч у входа на стадион сейчас недвижим. Он был самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.
Также он сделал фото с зоны касс, где до сих пор сохранились объявления Гумштаба, но сами кассы с 2014 года не работают. По его словам, сейчас все паркоматы на въезде разбиты.
Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. "Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, – ред.). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались – ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут – рыба есть", – рассказал Игорь.
Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь – сами нынешние сотрудники стадиона. Так, дончанин заметил одного из таких рыболовов. "Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано "Терминал сервис". Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит – не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин", – возмутился дончанин.
При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.
"На плитке какие-то дебилы крутят тут "пятаки" – остались круги от резины. Заезжают на машинах. И дальше такой же круг", – обращает внимание Полтавец.
Читайте также: Американец превратил кладбище старых машин в музей под открытым небом. Фото
Отмечают, что 30-тонный гранитный "футбольный" мяч у входа на стадион сейчас недвижим. Он был самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.
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