Раздел: Фоторепортажи
Актовский каньон в ярких снимках. Фото
Место, которое стоит увидеть каждому украинцу.
Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо. Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Состоит из выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводой. Глубиной более 50 метров. Площадь каньйону- 250 гектаров. Входит в заповедник "Гранитно-степное Побужье". Каньон не популярен среди туристов, из-за плохо развитой инфраструктурой.
Еще сто лет назад река Метрвовода была судоходной. В период Советского Союза через создание колхозов и строительство дамб уровень воды в реке упал.
Территория Актовского каньона была заселена древними племенами. На скалах проводили ритуалы, в частности поклонялись богу молнии и грома Перуну.
В долине захоранивали скифских царей. По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода.
Читайте также: Последствия ракетных ударов по Израилю в свежих снимках. Фото
Каньон считается единственным в Европе, по геолого-ландшафтными показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки.
Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо. Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Состоит из выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводой. Глубиной более 50 метров. Площадь каньйону- 250 гектаров. Входит в заповедник "Гранитно-степное Побужье". Каньон не популярен среди туристов, из-за плохо развитой инфраструктурой.
Еще сто лет назад река Метрвовода была судоходной. В период Советского Союза через создание колхозов и строительство дамб уровень воды в реке упал.
Территория Актовского каньона была заселена древними племенами. На скалах проводили ритуалы, в частности поклонялись богу молнии и грома Перуну.
В долине захоранивали скифских царей. По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода.
Читайте также: Последствия ракетных ударов по Израилю в свежих снимках. Фото
Каньон считается единственным в Европе, по геолого-ландшафтными показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
610
0
Оставьте свой комментарий