Раздел: Фоторепортажи
Художник нашел способ напомнить людям о гибели китов. Фото
Арт-объект получил название "Крик мертвого кита".
В Маниле на Филиппинах художник Бибой Ройонг (Biboy Royong) создал гигантскую наружную инсталляцию в виде мертвого разлагающегося беременного кита, внутренности которого забиты пластиком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н.
Арт-объект под названием "Крик мертвого кита" пробудет на обозрении публики до 26 мая. Он изображает выбросившуюся на берег самку этого млекопитающего с мертвым маленьким китенком внутри.
Скульптура сделана из мусора, в том числе пластиковых бутылок, соломинок и мешков, найденных на берегу. Издалека 23-метровый кит выглядит как настоящий.
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Автор инсталляции хочет, чтобы ее аудитория спросила себя: "Будут ли наши внуки знать, кто такие морские существа?", "Что мы можем для этого сделать?", "Готовы ли мы отказаться от пластика?" и "С чего же начать?".
В Маниле на Филиппинах художник Бибой Ройонг (Biboy Royong) создал гигантскую наружную инсталляцию в виде мертвого разлагающегося беременного кита, внутренности которого забиты пластиком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н.
Арт-объект под названием "Крик мертвого кита" пробудет на обозрении публики до 26 мая. Он изображает выбросившуюся на берег самку этого млекопитающего с мертвым маленьким китенком внутри.
Скульптура сделана из мусора, в том числе пластиковых бутылок, соломинок и мешков, найденных на берегу. Издалека 23-метровый кит выглядит как настоящий.
Читайте также: Актовский каньон в ярких снимках. Фото
Автор инсталляции хочет, чтобы ее аудитория спросила себя: "Будут ли наши внуки знать, кто такие морские существа?", "Что мы можем для этого сделать?", "Готовы ли мы отказаться от пластика?" и "С чего же начать?".
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