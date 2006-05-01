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Елизавета II выбрала ярко-розовый наряд для выхода в свет. Фото
Наряд восприняли как намек.
Британская королева Елизавета II посетила виндзорскую Королевскую часовню Всех Святых в ярко-розовом наряде, с бриллиантовой брошью, жемчужными серьгами и ожерельем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Ее Величество, как пишет издание The Mirror, прибыла в автомобиле из Виндзорского замка. 93-летняя королева сейчас постоянно находится в этой резиденции. Как стало известно, королева будет в числе гостей на свадьбе леди Габриэллы Виндзор. Бракосочетание дочери двоюродного брата Елизаветы Майкла Кентского состоится 18 мая в виндзорской часовне Святого Георгия. Кроме того, королева, как полагают, остается в Виндзоре еще и потому, что на территории замка, в Фрогмор-коттедже, жена ее внука Меган Маркл ожидает родов, которые должны были состояться еще неделю назад. Изначально Меган хотела рожать на дому, однако, скорее всего ей придется ехать в больницу, так как она перенашивает ребенка. В то же время ходят слухи о том, что герцогиня Сассекская уже стала мамой, но пока это скрывает от публики.
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К слову, цвет наряда королевы многие фанаты сочли намеком на пол будущего ребенка. Большинство британцев уверены, что это будет девочка. Несколькими днями ранее в Виндзоре даже начался переполох: была замечена машина, которую сопровождал полицейский экскорт. Она медленно двигалась в сторону Виндзорского замка - как решили свидетели, это Меган возвращалась домой с ребенком. Очевидцы даже разглядели нечто розовое на заднем сидении - возможно, детское одеяльце. Однако позже оказалось, что в автомобиле ехала не «малышка Сассекс», а сама королева, которая и тогда оделась в розовое.
Британская королева Елизавета II посетила виндзорскую Королевскую часовню Всех Святых в ярко-розовом наряде, с бриллиантовой брошью, жемчужными серьгами и ожерельем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Ее Величество, как пишет издание The Mirror, прибыла в автомобиле из Виндзорского замка. 93-летняя королева сейчас постоянно находится в этой резиденции. Как стало известно, королева будет в числе гостей на свадьбе леди Габриэллы Виндзор. Бракосочетание дочери двоюродного брата Елизаветы Майкла Кентского состоится 18 мая в виндзорской часовне Святого Георгия. Кроме того, королева, как полагают, остается в Виндзоре еще и потому, что на территории замка, в Фрогмор-коттедже, жена ее внука Меган Маркл ожидает родов, которые должны были состояться еще неделю назад. Изначально Меган хотела рожать на дому, однако, скорее всего ей придется ехать в больницу, так как она перенашивает ребенка. В то же время ходят слухи о том, что герцогиня Сассекская уже стала мамой, но пока это скрывает от публики.
Читайте также: Стеклянный особняк, построенный в Британии на берегу моря. Фото
К слову, цвет наряда королевы многие фанаты сочли намеком на пол будущего ребенка. Большинство британцев уверены, что это будет девочка. Несколькими днями ранее в Виндзоре даже начался переполох: была замечена машина, которую сопровождал полицейский экскорт. Она медленно двигалась в сторону Виндзорского замка - как решили свидетели, это Меган возвращалась домой с ребенком. Очевидцы даже разглядели нечто розовое на заднем сидении - возможно, детское одеяльце. Однако позже оказалось, что в автомобиле ехала не «малышка Сассекс», а сама королева, которая и тогда оделась в розовое.
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