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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычное здание, построенное в лесной глуши Норвегии. Фото

Необычное здание, построенное в лесной глуши Норвегии. ФотоЭта страна знаменита своей природой.

Фотографии удивительного архитектурного решения в одном из норвежских лесов опубликовал популярный тревел-блогер Илья Варламов в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Архитектурный шедевр в лесной глуши? Легко, ведь это Норвегия. Страна, которая удивляет своей красотой. Удивительная и богатейшая природа - главное достояние Норвегии, она поражает и влюбляет в себя с первого взгляда.

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Необычное здание, построенное в лесной глуши Норвегии. Фото
Необычное здание, построенное в лесной глуши Норвегии. Фото

Необычное здание, построенное в лесной глуши Норвегии. Фото
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 Теги: Норвегия, здание

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