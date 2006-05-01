Раздел: Фоторепортажи
Необычное здание, построенное в лесной глуши Норвегии. Фото
Эта страна знаменита своей природой.
Фотографии удивительного архитектурного решения в одном из норвежских лесов опубликовал популярный тревел-блогер Илья Варламов в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Архитектурный шедевр в лесной глуши? Легко, ведь это Норвегия. Страна, которая удивляет своей красотой. Удивительная и богатейшая природа - главное достояние Норвегии, она поражает и влюбляет в себя с первого взгляда.
Читайте также: Самые необычные острова на планете. Фото
Фотографии удивительного архитектурного решения в одном из норвежских лесов опубликовал популярный тревел-блогер Илья Варламов в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Архитектурный шедевр в лесной глуши? Легко, ведь это Норвегия. Страна, которая удивляет своей красотой. Удивительная и богатейшая природа - главное достояние Норвегии, она поражает и влюбляет в себя с первого взгляда.
Читайте также: Самые необычные острова на планете. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1560
0
Оставьте свой комментарий