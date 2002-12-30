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Раздел: Игры  
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Epic Games планирует компенсировать потерянные вещи пользователей

Epic Games планирует компенсировать потерянные вещи пользователейНекоторые геймеры из-за технической ошибки потеряли вещи из инвентаря.

Некоторые игроки Fortnite 27 декабря могли столкнуться с проблемами, которые привели к потере их вещей из инвентаря. Также в результате часть пользователей не получила «буре-баксы», приобретённые за реальные деньги. На данный момент Epic Games работает над устранением ошибок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на igromania.

Команда разработчиков пообещала сделать компенсацию в виде предметов, «буре-баксов» и других плюшек за предоставленные части игроков неудобства. А пользователи, которые так и не получили купленную за реальные деньги валюту, получат равную или большую сумму на виртуальный счёт игры.

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Кроме того, авторы намерены в будущем реализовать аддитивное восстановление «потерянных» вещей. Конкретных сроков они, конечно, не называют. Но креативный директор Даррен Сагг отметил, что студия точно этим займётся.
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 Теги: игра, компенсация

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Сегодня, 19:58 » Автор: Татьяна Шедько
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