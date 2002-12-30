Раздел: Игры
Epic Games планирует компенсировать потерянные вещи пользователей
Некоторые геймеры из-за технической ошибки потеряли вещи из инвентаря.
Некоторые игроки Fortnite 27 декабря могли столкнуться с проблемами, которые привели к потере их вещей из инвентаря. Также в результате часть пользователей не получила «буре-баксы», приобретённые за реальные деньги. На данный момент Epic Games работает над устранением ошибок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на igromania.
Команда разработчиков пообещала сделать компенсацию в виде предметов, «буре-баксов» и других плюшек за предоставленные части игроков неудобства. А пользователи, которые так и не получили купленную за реальные деньги валюту, получат равную или большую сумму на виртуальный счёт игры.
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Кроме того, авторы намерены в будущем реализовать аддитивное восстановление «потерянных» вещей. Конкретных сроков они, конечно, не называют. Но креативный директор Даррен Сагг отметил, что студия точно этим займётся.
Некоторые игроки Fortnite 27 декабря могли столкнуться с проблемами, которые привели к потере их вещей из инвентаря. Также в результате часть пользователей не получила «буре-баксы», приобретённые за реальные деньги. На данный момент Epic Games работает над устранением ошибок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на igromania.
Команда разработчиков пообещала сделать компенсацию в виде предметов, «буре-баксов» и других плюшек за предоставленные части игроков неудобства. А пользователи, которые так и не получили купленную за реальные деньги валюту, получат равную или большую сумму на виртуальный счёт игры.
Читайте также: World of Tanks в 2018 году получит масштабное обновление
Кроме того, авторы намерены в будущем реализовать аддитивное восстановление «потерянных» вещей. Конкретных сроков они, конечно, не называют. Но креативный директор Даррен Сагг отметил, что студия точно этим займётся.
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