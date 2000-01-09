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Bandai Namco анонсировала переиздание игры Dark Souls

Bandai Namco анонсировала переиздание игры Dark SoulsВ Dark Souls: Remastered войдет оригинальная игра Dark Souls, и все DLC когда-либо выпущенные к ней.

Компания Bandai Namco анонсировала переиздание игры Dark Souls от известной студии From Software. Проект появится сразу на нескольких платформах, включая PC, под названием Dark Souls: Remastered.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, игра Dark Souls: Remastered в первую очередь создается для последней консоли Switch от Nintendo, но также выйдет и на PC и домашних консолях от Sony и Microsoft. Проект получит улучшенную графику с полной поддержкой 4K/60 fps, и полностью переработанную систему освещения в стиле Dark Souls 3. В честь анонса новой версии культовой игры, создатели опубликовали и трейлер проекта.

В Dark Souls: Remastered войдет оригинальная игра Dark Souls, и все DLC когда-либо выпущенные к ней. Стоит отметить, что ранее на PC уже выходило переиздание консольной Dark Souls под названием Dark Souls: Prepare to Die Edition, однако разработчики новой версии признают, что в прошлый раз с выпуском поспешили, и он вышел не настолько качественным, каким бы мог. К сожалению, о полной поддержке клавиатуры и мыши на PC создатели Dark Souls Remastered не предоставили никакой информации.

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Игра Dark Souls: Remastered будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже с 25 мая 2018 года. Над чем сейчас работает From Software пока еще остается загадкой: из тизера пока неанонсированной новой игры геймеры не смогли доподлинно ничего узнать.
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 Теги: Dark Souls, видео

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Сегодня, 09:16 » Автор: Богдан Процив
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