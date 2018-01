Bandai Namco анонсировала переиздание игры Dark Souls

Компания Bandai Namco анонсировала переиздание игры Dark Souls от известной студии From Software. Проект появится сразу на нескольких платформах, включая PC, под названием Dark Souls: Remastered.Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru , игра Dark Souls: Remastered в первую очередь создается для последней консоли Switch от Nintendo, но также выйдет и на PC и домашних консолях от Sony и Microsoft. Проект получит улучшенную графику с полной поддержкой 4K/60 fps, и полностью переработанную систему освещения в стиле Dark Souls 3. В честь анонса новой версии культовой игры, создатели опубликовали и трейлер проекта.В Dark Souls: Remastered войдет оригинальная игра Dark Souls, и все DLC когда-либо выпущенные к ней. Стоит отметить, что ранее на PC уже выходило переиздание консольной Dark Souls под названием Dark Souls: Prepare to Die Edition, однако разработчики новой версии признают, что в прошлый раз с выпуском поспешили, и он вышел не настолько качественным, каким бы мог. К сожалению, о полной поддержке клавиатуры и мыши на PC создатели Dark Souls Remastered не предоставили никакой информации.Игра Dark Souls: Remastered будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже с 25 мая 2018 года. Над чем сейчас работает From Software пока еще остается загадкой: из тизера пока неанонсированной новой игры геймеры не смогли доподлинно ничего узнать.