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Раздел: Игры  
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В Сети удивились сравнению финальной игры «Ведьмак 2» и ранней версии с выставки Е3

В Сети удивились сравнению финальной игры «Ведьмак 2» и ранней версии с выставки Е3Иногда случается и так, что на релизе игра получается даже лучше, чем выглядела на презентации.

Игровая выставка Е3 является самым большим игровым событием, на котором разработчики зачастую сильно приукрашивают ранние версии своих игр, и которые на релизе сильно разочаровывают геймеров. Но иногда случается и так, что на релизе игра получается даже лучше, чем выглядела на презентации. Одним из таких проектов является «Ведьмак 2» от разработчиков CD Projekt RED.

В интернете появилось видео, на котором сравнили версию игры с E3 2010, которую показывали журналистам, а также саму финальную версию, которую увидели геймеры со всего мира. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, на YouTube-канале Cycu1 в ролике подробно разобрали различия между ними. Как видно, с самого начала видео освещение кажется лучшим и более продвинутым именно в финальной версии «Ведьмак 2». Модель самого Геральта также значительно улучшена. CD Projekt RED использовала в игре ту модель, которая помимо эстетических различий содержит в себе больше полигонов, а также улучшенные текстуры.

Помимо этого, окружающая местность в финальной версии тоже выглядит более детализированной и с более лучшими текстурами, нежели демо-версия с Е3. Например, те же скалы получились намного лучше. Агрессивный эффект DoF bokeh был слегка уменьшен после демонстрации на Е3. В результате это привело к улучшению изображения в целом. Однако, трава, оружие и многие персонажи (Йорвет и сопровождающие его эльфы) выглядят практически одинаково.

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Компания CD Projekt RED однажды все-таки была раскритикована за понижение графики в игре «Ведьмак 3». Тогда студия сразу призналась, что изменила качество изображения только из-за того, что консоли не могли позволить ту планку, которую выставляли разработчики.

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 Теги: Ведьмак 2, видео

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Сегодня, 09:44 » Автор: Богдан Процив
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