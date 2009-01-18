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В Сети удивились сравнению финальной игры «Ведьмак 2» и ранней версии с выставки Е3
Иногда случается и так, что на релизе игра получается даже лучше, чем выглядела на презентации.
Игровая выставка Е3 является самым большим игровым событием, на котором разработчики зачастую сильно приукрашивают ранние версии своих игр, и которые на релизе сильно разочаровывают геймеров. Но иногда случается и так, что на релизе игра получается даже лучше, чем выглядела на презентации. Одним из таких проектов является «Ведьмак 2» от разработчиков CD Projekt RED.
В интернете появилось видео, на котором сравнили версию игры с E3 2010, которую показывали журналистам, а также саму финальную версию, которую увидели геймеры со всего мира. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, на YouTube-канале Cycu1 в ролике подробно разобрали различия между ними. Как видно, с самого начала видео освещение кажется лучшим и более продвинутым именно в финальной версии «Ведьмак 2». Модель самого Геральта также значительно улучшена. CD Projekt RED использовала в игре ту модель, которая помимо эстетических различий содержит в себе больше полигонов, а также улучшенные текстуры.
Помимо этого, окружающая местность в финальной версии тоже выглядит более детализированной и с более лучшими текстурами, нежели демо-версия с Е3. Например, те же скалы получились намного лучше. Агрессивный эффект DoF bokeh был слегка уменьшен после демонстрации на Е3. В результате это привело к улучшению изображения в целом. Однако, трава, оружие и многие персонажи (Йорвет и сопровождающие его эльфы) выглядят практически одинаково.
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Компания CD Projekt RED однажды все-таки была раскритикована за понижение графики в игре «Ведьмак 3». Тогда студия сразу призналась, что изменила качество изображения только из-за того, что консоли не могли позволить ту планку, которую выставляли разработчики.
Игровая выставка Е3 является самым большим игровым событием, на котором разработчики зачастую сильно приукрашивают ранние версии своих игр, и которые на релизе сильно разочаровывают геймеров. Но иногда случается и так, что на релизе игра получается даже лучше, чем выглядела на презентации. Одним из таких проектов является «Ведьмак 2» от разработчиков CD Projekt RED.
В интернете появилось видео, на котором сравнили версию игры с E3 2010, которую показывали журналистам, а также саму финальную версию, которую увидели геймеры со всего мира. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, на YouTube-канале Cycu1 в ролике подробно разобрали различия между ними. Как видно, с самого начала видео освещение кажется лучшим и более продвинутым именно в финальной версии «Ведьмак 2». Модель самого Геральта также значительно улучшена. CD Projekt RED использовала в игре ту модель, которая помимо эстетических различий содержит в себе больше полигонов, а также улучшенные текстуры.
Помимо этого, окружающая местность в финальной версии тоже выглядит более детализированной и с более лучшими текстурами, нежели демо-версия с Е3. Например, те же скалы получились намного лучше. Агрессивный эффект DoF bokeh был слегка уменьшен после демонстрации на Е3. В результате это привело к улучшению изображения в целом. Однако, трава, оружие и многие персонажи (Йорвет и сопровождающие его эльфы) выглядят практически одинаково.
Читайте также: Хакеры взломали последнюю версию Denuvo
Компания CD Projekt RED однажды все-таки была раскритикована за понижение графики в игре «Ведьмак 3». Тогда студия сразу призналась, что изменила качество изображения только из-за того, что консоли не могли позволить ту планку, которую выставляли разработчики.
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