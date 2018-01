Стали известны системные требования Far Cry 5

Ждать релиза Far Cry 5 осталось недолго, и Ubisoft решила дать PC-игрокам возможность прикинуть, на каких настройках они смогут запустить грядущий шутер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru Системные требования обнародовали в блоге Ubisoft. В этой же заметке Кирилл Брагин (Kirill Bragin), продюсер PC-версии, успокоил пользователей — дескать, персональные компьютеры всегда были неотъемлемой частью Far Cry, и пятая часть не станет исключением. Впрочем, набор особенностей нам обещают привычный — автоматическую настройку графики, регулятор FOV, возможность ограничить fps, встроенный бенчмарк и так далее.Итак, для запуска Far Cry 5 вам понадобятся следующие комплектующие:Минимальная конфигурация (разрешение 720p и низкие настройки):• операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-битные версии);• процессор: Intel Core i5-2400 3.1 ГГц или AMD FX-6300 3.5 ГГц;• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270 (2 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);• оперативная память: 8 Гб.Рекомендуемая конфигурация (1080p, высокие настройки, 60 fps):• операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-битные версии);• процессор: Intel Core i7-4770 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 3.2 ГГц;• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X (4 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);• оперативная память: 8 Гб.Конфигурация для игры в 4K при 30 fps:• операционная система: Windows 10 (только 64-битная версия);• процессор: Intel Core i7-6700 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600X 3.6 ГГц;• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56 (8 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);• оперативная память: 16 Гб.Конфигурация для игры в 4K при 60 fps:• операционная система: Windows 10 (только 64-битная версия);• процессор: Intel Core i7-6700K 4 ГГц или AMD Ryzen 7 1700X 3.4 ГГц;• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI или AMD RX Vega 56 CFX (8 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);• оперативная память: 16 Гб.