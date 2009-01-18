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Стали известны системные требования Far Cry 5

Стали известны системные требования Far Cry 5Системные требования обнародовали в блоге Ubisoft.

Ждать релиза Far Cry 5 осталось недолго, и Ubisoft решила дать PC-игрокам возможность прикинуть, на каких настройках они смогут запустить грядущий шутер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Системные требования обнародовали в блоге Ubisoft. В этой же заметке Кирилл Брагин (Kirill Bragin), продюсер PC-версии, успокоил пользователей — дескать, персональные компьютеры всегда были неотъемлемой частью Far Cry, и пятая часть не станет исключением. Впрочем, набор особенностей нам обещают привычный — автоматическую настройку графики, регулятор FOV, возможность ограничить fps, встроенный бенчмарк и так далее.

Итак, для запуска Far Cry 5 вам понадобятся следующие комплектующие:

Минимальная конфигурация (разрешение 720p и низкие настройки):

• операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-битные версии);
• процессор: Intel Core i5-2400 3.1 ГГц или AMD FX-6300 3.5 ГГц;
• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270 (2 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);
• оперативная память: 8 Гб.

Рекомендуемая конфигурация (1080p, высокие настройки, 60 fps):

• операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-битные версии);
• процессор: Intel Core i7-4770 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 3.2 ГГц;
• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X (4 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);
• оперативная память: 8 Гб.

Конфигурация для игры в 4K при 30 fps:

• операционная система: Windows 10 (только 64-битная версия);
• процессор: Intel Core i7-6700 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600X 3.6 ГГц;
• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56 (8 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);
• оперативная память: 16 Гб.

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Конфигурация для игры в 4K при 60 fps:

• операционная система: Windows 10 (только 64-битная версия);
• процессор: Intel Core i7-6700K 4 ГГц или AMD Ryzen 7 1700X 3.4 ГГц;
• видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI или AMD RX Vega 56 CFX (8 Гб видеопамяти с поддержкой Shader Model 5.0);
• оперативная память: 16 Гб.
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 Теги: Far Cry 5, системные требования

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Сегодня, 10:11 » Автор: Богдан Процив
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