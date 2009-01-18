God of War получила дату релиза и сюжетный трейлер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Сюжетный трейлер Syberia 3 Менее чем за две минуты разработчики успевают вкратце обрисовать сюжет нового приключения.

Мрачный сюжетный трейлер Injustice 2 Релиз Injustice 2 на PlayStation 4 и Xbox One намечен на 19 мая 2017-го года.