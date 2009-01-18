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God of War получила дату релиза и сюжетный трейлер

God of War получила дату релиза и сюжетный трейлерТрейлер показывает нам трогательное начало путешествия Кратоса и Атрея.

Слухи о том, когда же всё-таки случится релиз продолжения и перезапуска God of War в одном флаконе, ходили давно. Но хватит с нас гаданий на кофейной гуще — теперь мы точно знаем, какой день отметить в календаре, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Итак, эксклюзив для PlayStation 4 ляжет на прилавки 20 апреля 2018 года. Об этом стало известно из сюжетного трейлера игры, в котором нам также дали понять, что трудно быть богом. Кратос и его сын Атрей отправляются в дальние странствия, и бороться им предстоит не только с мифическими тварями, но и с собственной природой — главный герой всё-таки сын Зевса!

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 Теги: God of War, видео

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Сегодня, 10:16 » Автор: Богдан Процив
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