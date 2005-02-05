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Стали известны новые подробности постапокалиптического шутера Metro: Exodus
Metro: Exodus куда шире предыдущих игр франшизы, но открытого мира не будет.
Журнал Game Informer выбрал своей игрой месяца Metro: Exodus. По такому случаю авторы издания посетили офис 4A Games и подготовили ряд материалов, где раскрываются разные подробности постапокалиптического шутера.
Одна из статей описывает несколько важных отличий Metro: Exodus от предыдущих частей серии. Самое очевидное — Metro: Exodus больше не делает ставку на тесные помещения подземки. После короткого вступления Артём, его жена Анна и другие товарищи выбираются из метро и начинают долгое путешествие по российским пустошам, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Metro: Exodus куда шире предыдущих игр франшизы, но открытого мира не будет. Разработчики строят цепочку локаций-песочниц. Там будет что исследовать, но когда вы переходите на следующий уровень, в предыдущий вас уже не пустят. По словам 4A Games, самая большая зона в Last Light была площадью 200 на 100 метров. Песочницы Metro: Exodus достигают двух квадратных километров. По уровням раскиданы дополнительные задания: их можно отыскать, читая дневники, общаясь с персонажами или, скажем, подслушав разговор.
В предыдущих Metro была экономика с подвохом: патроны для оружия также использовались как деньги. В Metro: Exodus эту систему убрали, а вместо неё внедрили крафт: на уровнях нужно собирать всякий хлам, который превращается в химикаты и материалы. С их помощью на рабочих станциях позволяют создавать полезные предметы, в том числе амуницию.
4A Games также расширила боевую систему. К открытому бою и стелсу добавились промежуточные стадии: противников можно скрыто убивать или вырубать, сохранив им жизнь. Анимации нападения протагониста теперь зависят от того, какое оружие находится в его руках, с какой скоростью он двигается и с какого угла атакует.
Кроме того, Metro: Exodus отслеживает ваш стиль игры. Если, например, вы беспощадно режете всех представителей одной фракции, эта фракция будет встречать вас более враждебно. Если вы их щадите, то и последующие стычки неким образом станут мягче. Фракции в Metro: Exodus живут изолировано друг от друга. В демоверсии для Game Informer показывали религиозных фанатиков, которые поклоняются огромной озёрной рыбе.
Ваш родной дом в Metro: Exodus — поезд «Аврора». В течение путешествия он постоянно меняется: появляются новые вагоны разных видов с новыми персонажами.
В игре будет транспорт разного толка. 4A Games не остановилась на этом моменте, но Game Informer видел, как Артём пересекает озеро на лодке.
Сюжет 2033 и Last Light проходит в течение нескольких игровых дней. В Metro: Exodus события растянутся на 12 месяцев. Каждая песочница связана со временем года. Скажем, осень вы проведёте где-то в горах с медведями-мутантами, а лето — в пустынном окружении, где возвышаются горящие нефтяные платформы.
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Дополнительные приспособления для оружия теперь можно переставлять с одного ствола на другой. Однако за пушками нужен уход: если вы не посещаете рабочую станцию достаточно часто, оружие загрязняется. Оно никогда не сломается полностью, но может начать в буквальном смысле плеваться грязью, а убойность при этом понизится.
Журнал Game Informer выбрал своей игрой месяца Metro: Exodus. По такому случаю авторы издания посетили офис 4A Games и подготовили ряд материалов, где раскрываются разные подробности постапокалиптического шутера.
Одна из статей описывает несколько важных отличий Metro: Exodus от предыдущих частей серии. Самое очевидное — Metro: Exodus больше не делает ставку на тесные помещения подземки. После короткого вступления Артём, его жена Анна и другие товарищи выбираются из метро и начинают долгое путешествие по российским пустошам, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Metro: Exodus куда шире предыдущих игр франшизы, но открытого мира не будет. Разработчики строят цепочку локаций-песочниц. Там будет что исследовать, но когда вы переходите на следующий уровень, в предыдущий вас уже не пустят. По словам 4A Games, самая большая зона в Last Light была площадью 200 на 100 метров. Песочницы Metro: Exodus достигают двух квадратных километров. По уровням раскиданы дополнительные задания: их можно отыскать, читая дневники, общаясь с персонажами или, скажем, подслушав разговор.
В предыдущих Metro была экономика с подвохом: патроны для оружия также использовались как деньги. В Metro: Exodus эту систему убрали, а вместо неё внедрили крафт: на уровнях нужно собирать всякий хлам, который превращается в химикаты и материалы. С их помощью на рабочих станциях позволяют создавать полезные предметы, в том числе амуницию.
4A Games также расширила боевую систему. К открытому бою и стелсу добавились промежуточные стадии: противников можно скрыто убивать или вырубать, сохранив им жизнь. Анимации нападения протагониста теперь зависят от того, какое оружие находится в его руках, с какой скоростью он двигается и с какого угла атакует.
Кроме того, Metro: Exodus отслеживает ваш стиль игры. Если, например, вы беспощадно режете всех представителей одной фракции, эта фракция будет встречать вас более враждебно. Если вы их щадите, то и последующие стычки неким образом станут мягче. Фракции в Metro: Exodus живут изолировано друг от друга. В демоверсии для Game Informer показывали религиозных фанатиков, которые поклоняются огромной озёрной рыбе.
Ваш родной дом в Metro: Exodus — поезд «Аврора». В течение путешествия он постоянно меняется: появляются новые вагоны разных видов с новыми персонажами.
В игре будет транспорт разного толка. 4A Games не остановилась на этом моменте, но Game Informer видел, как Артём пересекает озеро на лодке.
Сюжет 2033 и Last Light проходит в течение нескольких игровых дней. В Metro: Exodus события растянутся на 12 месяцев. Каждая песочница связана со временем года. Скажем, осень вы проведёте где-то в горах с медведями-мутантами, а лето — в пустынном окружении, где возвышаются горящие нефтяные платформы.
Читайте также: Vostok Games анонсировала «королевскую битву» в стиле S.T.A.L.K.E.R
Дополнительные приспособления для оружия теперь можно переставлять с одного ствола на другой. Однако за пушками нужен уход: если вы не посещаете рабочую станцию достаточно часто, оружие загрязняется. Оно никогда не сломается полностью, но может начать в буквальном смысле плеваться грязью, а убойность при этом понизится.
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