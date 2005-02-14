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В Steam теперь можно стримить через сторонние программы

В Steam теперь можно стримить через сторонние программыПосле такого шага Steam может стать более популярной стримерской площадкой.

Может, вы и не знали, но в Steam есть прямые трансляции в духе Twitch. Однако популярностью они не пользуются: сказывается и неторопливость самой Valve, которая не даёт веского повода устраивать стримы в Steam, и ограниченные инструменты для потоковых вещаний. Но рак на горе свистнул, и Valve слегка зашевелилась.

Ранее для стримов в Steam использовался кодировщик, встроенный в клиент, однако по возможностям он уступал специализированным программам. Но теперь, как сообщает неофициальная группа Steam «ВКонтакте», Valve позволила подключать к трансляциям Steam более привычный стримерский «софт» вроде OBS или XSplit, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Настройка прямого эфира выглядит достаточно стандартно. Пользователю нужно выбрать сервер для загрузки (Valve предлагает узлы в США, Германии, Великобритании, Швеции, Гонконге, Сингапуре и Австралии) и получить уникальный токен — стримерские программы передают этот токен в Steam, чтобы Steam распознавал автора трансляции.

Также есть парочка дополнительных настроек. Например, можно сделать трансляцию, которую видят только друзья в Steam. Или ограничить сообщения в чате, чтобы писать могли только владельцы указанного приложения.

Судя по технической информации, трансляции в Steam на данный момент возможны только со следующими характеристиками: 30 кадров в секунду, соотношение сторон 16:9 и максимальный битрейт 3 500 килобит в секунду. Остальные подробности ищите здесь.

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Если вам все вышеперечисленные тонкости до лампочки, просто помните следующее: после такого шага Steam может стать более популярной стримерской площадкой. Как минимум среди разработчиков: с недавних пор некоторые девелоперы могут устраивать прямые трансляции прямо на странице со своей игрой в Steam. Так поступила, например, Devolver Digital во время релиза Genital Jousting.
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 Теги: Steam, стриминг

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Сегодня, 13:24 » Автор: Богдан Процив
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