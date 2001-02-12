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Раздел: Игры  
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Следующую версию Remedy анонсировали в 2019 году

Следующую версию Remedy анонсировали в 2019 году Об этом заявили в финской компании Remedy Entertainment.

Согласно опубликованному финансовому отчёту финской студии Remedy Entertainment, чистая выручка компании за 2017 год увеличилась на 4,6% и составила 17,2 миллионов евро. Причём большая часть этой суммы — финансирование издателей, а также, в меньшей степени, продажи выпущенных игр.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Игроманию.

Но из-за проекта под кодовым названием P7, разработку которого студия отчасти оплачивает самостоятельно, операционная прибыль за прошедший год снизилась с 24% до 11,7%. Тем не менее работа над игрой идёт по плану, а её релиз должен состояться в 2019 году под эгидой издательства 505 Games на всех основных платформах.

В 2018 году Remedy продолжит трудиться над одиночной кампанией сетевого шутера от первого лица CrossFire 2, попутно совершенствуя собственный движок Northlight. А в конце предыдущего года компания начала подготовку к разработке ещё одного проекта, о котором пока ничего не сообщает.

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Помимо всего прочего, штат сотрудников увеличился со 135 до 149 человек, в связи с чем в этом же году студия переедет в новый офис. Расширения планируются и в дальнейшем.
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Сегодня, 14:12 » Автор: Владимир Латенко
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