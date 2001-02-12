Следующую версию Remedy анонсировали в 2019 году

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Первая игра серии Alan Wake взяла планку в 2 млн. проданных экземпляров. Представители Remedy Entertainment сообщают, этот проект стал уже культовым. Разработчики сериала не сотворили никаких игр в мире Alan Wake со времён Alan Wake: American Nightmare, но смело заявляют, что у серии есть перспектива. «По итогам дня уже