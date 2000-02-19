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Раздел: Игры  
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В MMORPG Gloria Victis появился первый женский персонаж

В MMORPG Gloria Victis появился первый женский персонаж Новое обновление также принесло несколько игровых улучшений.

Компания Black Eye Games выпустила новое обновление для MMORPG Gloria Victis, которое позволит сыграть за женского персонажа, а также меняет ежедневные события и добавляет новые улучшения в игровой процесс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GamerMag.

«Устали от сосисочной вечеринки и все время засматриваетесь на мужские задницы? Настало время изменить это - играбельный женский персонаж только что появился на серверах! Наслаждайтесь!»

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Gloria Victis - это MMORPG (Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра) с акцентом на реализм, действия которой происходят в открытом мире в средневековье. Игра доступна на PC в сервисе Steam.
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 Теги: MMORPG, Gloria Victis, персонаж

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Сегодня, 14:39 » Автор: Евгений Шевченко
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