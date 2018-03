В новом геймплейном ролике из A Way Out герои убегают от копов

В успех A Way Out очень хочется верить. Во-первых, это полноценное кооперативное приключение, а такие игры нынче редкость. Ну а во-вторых, разработкой проекта руководит харизматичный Джозеф Фарес (Josef Fares) — один из авторов трогательного платформера Brothers: A Tale of Two Sons. Тем не менее вынуждены признать — свежая геймплейная демонстрация экшена выглядит совсем безыскусно, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru В видео главные герои, Винсент и Лео, удирают из больницы. С точки зрения игрового процесса побег выполнен просто — в виде кинематографичной беготни по коридорам. Периодически создатели вспоминают о существовании замшелых QTE и предлагают нажать на кнопку, чтобы протагонист врезал полицейскому. Примечателен разве что эпизод, когда камера занимает положение сбоку, словно в каком-нибудь beat ‘em up, и один из персонажей начинает по-аркадному метелить преследователей.Узнать, оправдались ли наши опасения, можно будет 23 марта, когда A Way Out выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.