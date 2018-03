Valve анонсировала подписку для Dota 2

На протяжении определённого времени Valve предлагала любителям Dota 2 спускать деньги на боевые пропуски — комплекты бонусов, которые связаны с турнирами-мейджорами или с The International. Но отныне боевые пропуски заменили на сервис Dota Plus, который не имеет срока действия, а значит, может быть с вами круглый год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru В Dota Plus входит уйма разных функций, которые помогут вам перестать «раковать» и поднять свои навыки на новый уровень. Например, подписка открывает доступ к эдакому личному виртуальному тренеру. Он подскажет, какие предметы лучше подходят к вашей текущей стратегии, какие способности качать, какого героя выбрать и так далее. Более того, тренер будет полезен всей команде, даже если Dota Plus есть только у кого-то одного: до начала игры вам и вашим «тиммейтам» предложат советы по распределению героев по линиям.Знания тренера основаны на миллионах игр по всему миру и, похоже, автоматически обновляются вместе с колебаниями в «мете». Dota Plus предложит массу статистики: посекундную хронику входящего урона, сравнительные анализы со средними значениями в вашем ранге, глобальные тенденции по рангам, а также график вероятности победы, который доступен зрителям матча.Кроме того, Dota Plus открывает доступ к ряду косметических добавок. Например, к значкам героя. Они прокачиваются в каждом матче и дают новые ранги значка, осколки и реплики для геройского колеса чата. Геройское колесо чата позволяет вашему герою сказать определённые фразы союзникам или всем участникам матча. Наконец, в магазине Dota 2 подписчикам Dota Plus выделен специальный раздел: там можно приобрести эксклюзивные предметы и наборы из прошлого для многих популярных героев.Dota Plus также позволяет зарабатывать больше осколков. Каждую неделю за три победы дают 1 000 осколков. За первое выполнение начальных заданий можно получить более 20 000 осколков.Подписчикам Dota Plus предлагают ещё и бесплатный пропуск на еженедельный боевой кубок, тогда как остальным игрокам придётся отдать за билет 0.99 доллара США.