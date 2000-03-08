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Раздел: Игры  
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SEGA выпустит коллекцию классики с SEGA Mega Drive

SEGA выпустит коллекцию классики с SEGA Mega DriveВ набор входит свыше 50 игр с классической приставки.

SEGA вот уже несколько лет продаёт в Steam сборник SEGA Mega Drive and Genesis Classics — эмулятор культовой 16-битной консоли и игры к нему. Пару лет назад сборник обновили и добавили ему ещё больше ностальгии. Видимо, этот обновлённый вариант скоро перенесут и на современные консоли.

Официально анонс ещё не состоялся, но сопутствующий трейлер уже слили. SEGA Genesis Classics стартует на PlayStation 4, Xbox One и (почему-то) PC через Steam 29 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

В набор входит свыше 50 игр с классической приставки, включая Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, Golden Axe, Ecco the Dolphin, Shining Force и другие. По всей видимости, включать игры предстоит через трёхмерный «хаб», который выполнен в виде комнаты родом из 90-х. Картриджи складируются на виртуальной полочке, чтобы вы могли их перебирать и рассматривать!

Если судить по картинкам, которые перехватил сайт SEGA Nerds, SEGA Genesis Classics для PlayStation 4 и Xbox One также появится на физических носителях.

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Упоминание PC в ролике выглядит любопытно: в Steam комплект распространяется давно, виртуальная детская комната там появилась ещё в 2016-м. Может, SEGA собирается добавить в эмулятор ещё какие-нибудь интересные штучки?
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 Теги: SEGA, Mega Drive

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Сегодня, 17:29 » Автор: Богдан Процив
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