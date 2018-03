Создатель Devil May Cry заинтересован в разработке ремейка

Видимо, в свете недавнего релиза Devil May Cry HD Collection основатель PlatinumGames Хидеки Камия (Hideki Kamiya) предался ностальгии и вспомнил времена, когда он придумал слэшер о парне по имени Данте. Теперь японец пытается привлечь внимание Capcom и предлагает создать ремейк DMC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru Камия уверяет — если бы его команде доверили возрождение Devil May Cry, студия подготовила бы «самый потрясающий hack & slash в истории».Мысли о своём, возможно, лучшем произведении не дают Хидеки покоя уже давно. Так, в январе 2018-го он принялся рассуждать о том, что сейчас самое время перезапустить Devil May Cry. Дескать, если учесть современные тренды и качество графики в последних творениях Capcom, компания могла бы полностью сменить старую формулу, как это сделали авторы грядущей God of War. Может, гадает Камия, из аниме-слэшера серия превратится в реалистичный экшен с упором на кинематографичность?