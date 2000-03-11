» » Создатель Devil May Cry заинтересован в разработке ремейка
Раздел: Игры  
0

Создатель Devil May Cry заинтересован в разработке ремейка

Создатель Devil May Cry заинтересован в разработке ремейкаХидеки Камия предложил Capcom собственноручно заняться ремейком первой части именитой серии.

Видимо, в свете недавнего релиза Devil May Cry HD Collection основатель PlatinumGames Хидеки Камия (Hideki Kamiya) предался ностальгии и вспомнил времена, когда он придумал слэшер о парне по имени Данте. Теперь японец пытается привлечь внимание Capcom и предлагает создать ремейк DMC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Камия уверяет — если бы его команде доверили возрождение Devil May Cry, студия подготовила бы «самый потрясающий hack & slash в истории».

Читайте также: SEGA выпустит коллекцию классики с SEGA Mega Drive

Мысли о своём, возможно, лучшем произведении не дают Хидеки покоя уже давно. Так, в январе 2018-го он принялся рассуждать о том, что сейчас самое время перезапустить Devil May Cry. Дескать, если учесть современные тренды и качество графики в последних творениях Capcom, компания могла бы полностью сменить старую формулу, как это сделали авторы грядущей God of War. Может, гадает Камия, из аниме-слэшера серия превратится в реалистичный экшен с упором на кинематографичность?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Devil May Cry, ремейк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:17 » Автор: Богдан Процив
     171
     0

Похожие новости по теме

SEGA выпустит коллекцию классики с SEGA Mega Drive SEGA выпустит коллекцию классики с SEGA Mega Drive

В набор входит свыше 50 игр с классической приставки.

Появились первые кадры Devil May Cry: Pinnacle of Combat Появились первые кадры Devil May Cry: Pinnacle of Combat

Игра Devil May Cry: Pinnacle of Combat появится на мобильных платформах в 2018 году.

Появилась информация о новой игре Devil May Cry Появилась информация о новой игре Devil May Cry

К разработке новой части Devil May Cry студия Ninja Theory не имеет отношения.

Capcom намекнула геймерам на скорый анонс новой игры Capcom намекнула геймерам на скорый анонс новой игры

Даже скептически настроенные игроки скрестили пальцы в надежде на появление Devil May Cry 5.

Экшен Devil's Third выйдет на PC Экшен Devil's Third выйдет на PC

Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх