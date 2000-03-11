» » У For Honor появилось недорогое издание
Раздел: Игры  
0

У For Honor появилось недорогое издание

У For Honor появилось недорогое изданиеВ стартовом издании есть полная одиночная кампания, все мультиплеерные карты и режимы.

Похоже, Ubisoft пришлась по вкусу идея со стартовым изданием Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Такую же штуку компания решила провернуть с другим сетевым боевиком — For Honor.

В Steam и Uplay появился комплект For Honor Starter Edition. Он стоит 14.99 доллара вместо 59.99 доллара за стандартную версию. В стартовом издании есть полная одиночная кампания, все мультиплеерные карты и режимы. А дальше начинаются подвохи, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

В Starter Edition с самого начала полностью открыты три героя класса «Авангард» — страж, хольдар и кэнсэй. Ещё три персонажа в зависимости от выбранной вами фракции будут доступны с ограничениями: ими можно играть, но для них заблокирована кастомизация. Оставшаяся шестёрка недоступна вовсе.

Чтобы открыть кастомизацию для героев с ограничениями и разблокировать полностью недоступных героев, нужно отдать по 8 000 стали за персонажа. Ubisoft пишет, что такое количество валюты можно добыть за 8-15 часов геймплея или примерно за восемь долларов США, если у вас появится желание поскрести в своём кошельке.

Для сравнения: в стандартном издании доступны все 12 героев, а ограничения для них снимаются за 500 стали. Также отметим, что герои, которые появились в For Honor после релиза, в Starter Edition стоят по 15 000 стали.

При этом Starter Edition полностью совместима с сезонным абонементом и DLC, а в игре доступен комплект, открывающий всех героев за 50 000 стали. Видимо, под «всеми» подразумеваются только базовые персонажи, а не те, которых ввели после релиза.

Читайте также: Создатель Devil May Cry заинтересован в разработке ремейка

Напомним, что недавно для For Honor запустили выделенные серверы. Так что, возможно, кому-то Starter Edition и впрямь придётся весьма кстати.

У For Honor появилось недорогое издание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: For Honor

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:52 » Автор: Богдан Процив
     217
     0

Похожие новости по теме

Ubisoft анонсировала бесплатные выходные в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ubisoft анонсировала бесплатные выходные в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Аудитория Rainbow Six Siege на данный момент превышает 25 миллионов человек.

Ubisoft опубликовала свои планы относительно будущего For Honor Ubisoft опубликовала свои планы относительно будущего For Honor

Ubisoft рассказала, как собирается чинить For Honor.

Ubisoft разозлила игроков For Honor Ubisoft разозлила игроков For Honor

Компания заявила, что игроки не должны получать весь контент.

Ubisoft выпустила 360-градусный трейлер к игре For Honor Ubisoft выпустила 360-градусный трейлер к игре For Honor

Вокруг зрителя разворачивается настоящая бойня.

Ubisoft приглашает на закрытый бета-тест игры For Honor Ubisoft приглашает на закрытый бета-тест игры For Honor

В бете откроют шесть различных карт, на которых будут сражаться игроки в роли викингов, самураев и рыцарей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх