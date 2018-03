У For Honor появилось недорогое издание

Похоже, Ubisoft пришлась по вкусу идея со стартовым изданием Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Такую же штуку компания решила провернуть с другим сетевым боевиком — For Honor.В Steam и Uplay появился комплект For Honor Starter Edition. Он стоит 14.99 доллара вместо 59.99 доллара за стандартную версию. В стартовом издании есть полная одиночная кампания, все мультиплеерные карты и режимы. А дальше начинаются подвохи, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru В Starter Edition с самого начала полностью открыты три героя класса «Авангард» — страж, хольдар и кэнсэй. Ещё три персонажа в зависимости от выбранной вами фракции будут доступны с ограничениями: ими можно играть, но для них заблокирована кастомизация. Оставшаяся шестёрка недоступна вовсе.Чтобы открыть кастомизацию для героев с ограничениями и разблокировать полностью недоступных героев, нужно отдать по 8 000 стали за персонажа. Ubisoft пишет, что такое количество валюты можно добыть за 8-15 часов геймплея или примерно за восемь долларов США, если у вас появится желание поскрести в своём кошельке.Для сравнения: в стандартном издании доступны все 12 героев, а ограничения для них снимаются за 500 стали. Также отметим, что герои, которые появились в For Honor после релиза, в Starter Edition стоят по 15 000 стали.При этом Starter Edition полностью совместима с сезонным абонементом и DLC, а в игре доступен комплект, открывающий всех героев за 50 000 стали. Видимо, под «всеми» подразумеваются только базовые персонажи, а не те, которых ввели после релиза.Напомним, что недавно для For Honor запустили выделенные серверы. Так что, возможно, кому-то Starter Edition и впрямь придётся весьма кстати.