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Ubisoft назвала дату выхода The Crew 2

Ubisoft назвала дату выхода The Crew 2Тайну даты релиза раскрыли в свежем трейлере The Crew 2.

В 2017-м Ubisoft перенесла запуск The Crew 2, которая намеревалась выйти 16 марта 2018-го, на первую половину 2019 финансового года. Сегодня французы решили, что готовы назвать день, когда гонщики со всего света рванут завоёвывать первые места на земле, воде и в воздухе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Тайну даты релиза раскрыли в свежем трейлере The Crew 2 — игра примчится на PlayStation 4, Xbox One и PC 29 июня.

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Напомним, что в The Crew 2 мы вернёмся в ту версию США, где все помешаны на гонках. В сиквеле местные лихачи расширили круг своих интересов — в игре появятся не только автомобили, но и самолёты с катерами. Причём никто не запретит свободно переключаться между разными видами транспорта прямо в открытом мире: нажали кнопку — и вы уже не бороздите водные просторы, а парите над городом.

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 Теги: The Crew 2, дата выхода

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Сегодня, 12:09 » Автор: Богдан Процив
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