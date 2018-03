Ubisoft назвала дату выхода The Crew 2

В 2017-м Ubisoft перенесла запуск The Crew 2, которая намеревалась выйти 16 марта 2018-го, на первую половину 2019 финансового года. Сегодня французы решили, что готовы назвать день, когда гонщики со всего света рванут завоёвывать первые места на земле, воде и в воздухе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru Тайну даты релиза раскрыли в свежем трейлере The Crew 2 — игра примчится на PlayStation 4, Xbox One и PC 29 июня.Напомним, что в The Crew 2 мы вернёмся в ту версию США, где все помешаны на гонках. В сиквеле местные лихачи расширили круг своих интересов — в игре появятся не только автомобили, но и самолёты с катерами. Причём никто не запретит свободно переключаться между разными видами транспорта прямо в открытом мире: нажали кнопку — и вы уже не бороздите водные просторы, а парите над городом.