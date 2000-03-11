Ubisoft назвала дату выхода The Crew 2

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The Crew 2 выйдет 16 марта 2018-го на PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X и PC.

В расширении появится набор из 12 сюжетных миссий.

Игроки смогут буквально разобрать свои автомобили до последнего винтика.

Новый проект от студии Ubisoft Reflections, авторов Driver: San Francisco, должен выйти в начале осени этого года для PS4, Xbox One и PC.