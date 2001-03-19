Раздел: Игры
Crytek показала возможности движка CryEngine 5
Все кадры из ролика взяты из последнего проекта студии Hunt: Showdown.
Компания Crytek представила технологическое демо-видео своего проекта Hunt: Showdown, в котором показала особенности графического движка CryEngine 5 во всей красе.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, в новой техно-демке для GDC 2018 разработчики из Crytek показали последние наработки в графическом движке CryEngine 5, поддерживающим самые современные технологии. В их числе как воксельная глобальная иллюминация и детальная растительность, реагирующая на движения игрока, так и полная интеграция со Steam и легкость в разработке. Сами авторы назвали свой движок «самым мощным инструментом на игровом рынке».
Все кадры из ролика взяты из последнего проекта студии Hunt: Showdown, который находится в раннем доступе Steam. Используя возможности CryEngine 5, разработчики создали реалистичную и атмосферную графику в игре, рассчитанную на самые топовые игровые PC. В самой игре разные команды игроков выслеживают различных чудовищ на большой карте, в финале сражаясь друг с другом за обладание ценным трофеем.
Читайте также: Определена лучшая киберспортивная игра 2017 года
Релиз финальной версии игры Hunt: Showdown должен состояться в ближайший год. В раннем доступе Steam игра появилась в феврале 2018 года.
Компания Crytek представила технологическое демо-видео своего проекта Hunt: Showdown, в котором показала особенности графического движка CryEngine 5 во всей красе.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, в новой техно-демке для GDC 2018 разработчики из Crytek показали последние наработки в графическом движке CryEngine 5, поддерживающим самые современные технологии. В их числе как воксельная глобальная иллюминация и детальная растительность, реагирующая на движения игрока, так и полная интеграция со Steam и легкость в разработке. Сами авторы назвали свой движок «самым мощным инструментом на игровом рынке».
Все кадры из ролика взяты из последнего проекта студии Hunt: Showdown, который находится в раннем доступе Steam. Используя возможности CryEngine 5, разработчики создали реалистичную и атмосферную графику в игре, рассчитанную на самые топовые игровые PC. В самой игре разные команды игроков выслеживают различных чудовищ на большой карте, в финале сражаясь друг с другом за обладание ценным трофеем.
Читайте также: Определена лучшая киберспортивная игра 2017 года
Релиз финальной версии игры Hunt: Showdown должен состояться в ближайший год. В раннем доступе Steam игра появилась в феврале 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
255
0
Оставьте свой комментарий