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Crytek показала возможности движка CryEngine 5

Crytek показала возможности движка CryEngine 5 Все кадры из ролика взяты из последнего проекта студии Hunt: Showdown.

Компания Crytek представила технологическое демо-видео своего проекта Hunt: Showdown, в котором показала особенности графического движка CryEngine 5 во всей красе.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, в новой техно-демке для GDC 2018 разработчики из Crytek показали последние наработки в графическом движке CryEngine 5, поддерживающим самые современные технологии. В их числе как воксельная глобальная иллюминация и детальная растительность, реагирующая на движения игрока, так и полная интеграция со Steam и легкость в разработке. Сами авторы назвали свой движок «самым мощным инструментом на игровом рынке».

Все кадры из ролика взяты из последнего проекта студии Hunt: Showdown, который находится в раннем доступе Steam. Используя возможности CryEngine 5, разработчики создали реалистичную и атмосферную графику в игре, рассчитанную на самые топовые игровые PC. В самой игре разные команды игроков выслеживают различных чудовищ на большой карте, в финале сражаясь друг с другом за обладание ценным трофеем.

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Релиз финальной версии игры Hunt: Showdown должен состояться в ближайший год. В раннем доступе Steam игра появилась в феврале 2018 года.

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 Теги: CryEngine 5, Crytek, видео

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Сегодня, 09:13 » Автор: Богдан Процив
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