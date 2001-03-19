Crytek показала возможности движка CryEngine 5

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Команда разработчиков из студии CD Projekt рассказала, почему они решили создать и использовать собственный игровой движок для популярной серии RPG The Witcher, вместо того, чтобы использовать современные технологии в виде Unreal Engine 4 или CryEngine. Следует напомнить, что первая часть серии разрабатывалась на основе движка