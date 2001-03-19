Раздел: Игры
На iOS и Android вышла PUBG Mobile
В отличие от прародительницы, PUBG Mobile бесплатна.
Ещё в декабре компания Tencent устроила анонс двух мобильных игр по мотивам PlayerUnknown’s Battlegrounds. Тогда они вышли лишь на территории Китая. Но теперь одна из игр добралась и до остальной части земного шара, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Tencent предлагает англоговорящей аудитории PUBG Mobile Game: Battlefield от Lightspeed & Quantum Studio, только на Западе она называется просто PUBG Mobile. Этот мобильный порт максимально похож на оригинал: он тоже работает на Unreal Engine 4, в матчах сражаются до 100 человек, а в распоряжении целый остров площадью 64 квадратных километра. Куча оружия, апгрейдов, шмоток и видов транспорта тоже на месте.
Однако, в отличие от прародительницы, PUBG Mobile бесплатна. И, что любопытно, ни в iTunes, ни в Google Play нет упоминания встроенных микроплатежей. Кроме того, авторы уверяют, что в игре работают мощные защитные механизмы, которые оградят честных геймеров от читеров.
Читайте также: Crytek показала возможности движка CryEngine 5
PUBG Mobile доступна на iOS и Android. Системные требования — iOS 9.0 или новее, а также iPhone 5S (хотя разработчики рекомендуют iPhone 6). На Android понадобится ОС версии 5.1.1 или выше и как минимум два гигабайта оперативной памяти.
Ещё в декабре компания Tencent устроила анонс двух мобильных игр по мотивам PlayerUnknown’s Battlegrounds. Тогда они вышли лишь на территории Китая. Но теперь одна из игр добралась и до остальной части земного шара, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Tencent предлагает англоговорящей аудитории PUBG Mobile Game: Battlefield от Lightspeed & Quantum Studio, только на Западе она называется просто PUBG Mobile. Этот мобильный порт максимально похож на оригинал: он тоже работает на Unreal Engine 4, в матчах сражаются до 100 человек, а в распоряжении целый остров площадью 64 квадратных километра. Куча оружия, апгрейдов, шмоток и видов транспорта тоже на месте.
Однако, в отличие от прародительницы, PUBG Mobile бесплатна. И, что любопытно, ни в iTunes, ни в Google Play нет упоминания встроенных микроплатежей. Кроме того, авторы уверяют, что в игре работают мощные защитные механизмы, которые оградят честных геймеров от читеров.
Читайте также: Crytek показала возможности движка CryEngine 5
PUBG Mobile доступна на iOS и Android. Системные требования — iOS 9.0 или новее, а также iPhone 5S (хотя разработчики рекомендуют iPhone 6). На Android понадобится ОС версии 5.1.1 или выше и как минимум два гигабайта оперативной памяти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
13
0
Оставьте свой комментарий