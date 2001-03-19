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На iOS и Android вышла PUBG Mobile

На iOS и Android вышла PUBG MobileВ отличие от прародительницы, PUBG Mobile бесплатна.

Ещё в декабре компания Tencent устроила анонс двух мобильных игр по мотивам PlayerUnknown’s Battlegrounds. Тогда они вышли лишь на территории Китая. Но теперь одна из игр добралась и до остальной части земного шара, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Tencent предлагает англоговорящей аудитории PUBG Mobile Game: Battlefield от Lightspeed & Quantum Studio, только на Западе она называется просто PUBG Mobile. Этот мобильный порт максимально похож на оригинал: он тоже работает на Unreal Engine 4, в матчах сражаются до 100 человек, а в распоряжении целый остров площадью 64 квадратных километра. Куча оружия, апгрейдов, шмоток и видов транспорта тоже на месте.

Однако, в отличие от прародительницы, PUBG Mobile бесплатна. И, что любопытно, ни в iTunes, ни в Google Play нет упоминания встроенных микроплатежей. Кроме того, авторы уверяют, что в игре работают мощные защитные механизмы, которые оградят честных геймеров от читеров.

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PUBG Mobile доступна на iOS и Android. Системные требования — iOS 9.0 или новее, а также iPhone 5S (хотя разработчики рекомендуют iPhone 6). На Android понадобится ОС версии 5.1.1 или выше и как минимум два гигабайта оперативной памяти.
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 Теги: PUBG Mobile

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Сегодня, 12:33 » Автор: Богдан Процив
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