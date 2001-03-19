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World of Tanks получила крупнейшее обновление

World of Tanks получила крупнейшее обновлениеРазработчики добавили новый движок, новую графику, новый звук.

Wargaming объявила, что танковый экшен World of Tanks получил самый большой апдейт в своей истории: игра доросла до версии 1.0 и преобразилась по визуальным и звуковым фронтам.

Как уверяет Wargaming, вместе с переходом на движок Core разработчики создали заново 29 знакомых карт World of Tanks, а также добавили ещё одну — «Штиль». Кроме того, игра теперь хвастается дополнительными графическими эффектами: разрушаемостью объектов, намоканиями и загрязнением техники, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Для World of Tanks 1.0 записали свежий динамический саундтрек. Каждая из 30 карт обладает своей музыкальной темой, которая развивается в зависимости от хода сражения. Все треки связаны с музыкой стран, где расположены те или иные локации. Wargaming предлагает послушать новый саундтрек бесплатно на ведущих платформах, включая «ВКонтакте», «Яндекс.Музыку», iTunes, Google Play и YouTube.

Официальным техническим партнёром обновления стала компания Intel. Как уверяют представители Wargaming и Intel, движок Core заложил прочную базу для World of Tanks на много лет вперёд, а геймеров осыпят совершенно новым уровенем впечатлений.

В честь релиза версии 1.0 в World of Tanks началось масштабное событие «Боевой путь». С 23 марта по 6 апреля виртуальные танкисты могут заработать многочисленные боевые бонусы, а также выиграть призы от Intel.

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World of Tanks 1.0 уже доступна пользователям PC на территории СНГ.

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 Теги: World of Tanks, видео

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Сегодня, 17:11 » Автор: Богдан Процив
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