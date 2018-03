World of Tanks получила крупнейшее обновление

Wargaming объявила, что танковый экшен World of Tanks получил самый большой апдейт в своей истории: игра доросла до версии 1.0 и преобразилась по визуальным и звуковым фронтам.Как уверяет Wargaming, вместе с переходом на движок Core разработчики создали заново 29 знакомых карт World of Tanks, а также добавили ещё одну — «Штиль». Кроме того, игра теперь хвастается дополнительными графическими эффектами: разрушаемостью объектов, намоканиями и загрязнением техники, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru Для World of Tanks 1.0 записали свежий динамический саундтрек. Каждая из 30 карт обладает своей музыкальной темой, которая развивается в зависимости от хода сражения. Все треки связаны с музыкой стран, где расположены те или иные локации. Wargaming предлагает послушать новый саундтрек бесплатно на ведущих платформах, включая «ВКонтакте», «Яндекс.Музыку», iTunes, Google Play и YouTube.Официальным техническим партнёром обновления стала компания Intel. Как уверяют представители Wargaming и Intel, движок Core заложил прочную базу для World of Tanks на много лет вперёд, а геймеров осыпят совершенно новым уровенем впечатлений.В честь релиза версии 1.0 в World of Tanks началось масштабное событие «Боевой путь». С 23 марта по 6 апреля виртуальные танкисты могут заработать многочисленные боевые бонусы, а также выиграть призы от Intel.World of Tanks 1.0 уже доступна пользователям PC на территории СНГ.