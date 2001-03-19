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Стало известно, сколько времени уйдет на прохождение Far Cry 5

Стало известно, сколько времени уйдет на прохождение Far Cry 5Игрокам понадобится на прохождение одиночной кампании примерно 25 часов.

В сети появилась новая информация о том, за сколько часов геймеру смогут пройти одиночную кампанию в игре Far Cry 5, разработанную компанией Ubisoft.

Исполнительный продюсер Дэн Хэй (Dan Hay) рассказал, что игрокам понадобится на прохождение одиночной кампании примерно 25 часов. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, он также добавил, что видел, как во время игровых тестов, геймеры отвлекались от основной истории на такие вещи, как рыбалка или охота, которые увеличивают общую продолжительность игры. Хэй отметил, что все играют по разному, а потому в такой игре, как Far Cry 5, 25 часов могут превратиться в нечто большее.

В дополнении к основной кампании, в которую можно играть и в кооперативе, игра имеет редактор карт, который поможет создавать новые игр карты и игровые режимы. Это, в свою очередь, поможет проекту оставаться актуальным и поддерживать интерес игроков в течении длительного времени. Дэн Хэй добавил, что редактор карт в Far Cry 4 был неуклюжим, поэтому разработчики постарались сделать все, чтобы упростить использование инструментов из редактора пятой части и сделать их более интуитивными. Кроме того, если кто-то из игроков сможет сделать карту, наподобие PUBG или Fortnite, то, по мнению Хэя, это будет здорово.

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Выход игры Far Cry 5 состоится уже 27 марта на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.
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 Теги: Far Cry 5

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Сегодня, 09:58 » Автор: Богдан Процив
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