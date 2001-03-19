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Раздел: Игры  
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В этом году выйдет переиздание Call of Duty: Modern Warfare 2

В этом году выйдет переиздание Call of Duty: Modern Warfare 2Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 30 апреля.

На прошлой неделе на сайте итальянского подразделения Amazon появилась страница Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. С тех пор в Сети всплыли новые подробности о переиздании.

Согласно последним сведениям, в комплект ремастера входит только одиночная кампания — от сетевого компонента авторы по какой-то причине отказались. Эту информацию подтверждают анонимные источники Eurogamer, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Кроме того, портал charlieINTEL сообщает, что Raven Software, ответственная за ремейк первой Modern Warfare, не работает над переизданием второй части. Есть мнение, что сиквелом занимается Beenox — студия, которая помогла «воронам» перенести MW на современные платформы.

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Если верить данным с сайта Amazon, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 30 апреля.
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 Теги: Call of Duty: Modern Warfare 2, переиздание

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Сегодня, 11:38 » Автор: Богдан Процив
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