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Ubisoft открывает студии в Одессе и Мумбаи

Ubisoft открывает студии в Одессе и МумбаиВ Ubisoft Odesa устроились всего 10 девелоперов, но в будущем компания планирует нанять ещё 60.

Над Ubisoft больше не висит дамоклов меч Vivendi, и теперь компания может спокойно расширяться, смело глядя в будущее. Это она и делает: французы обзавелись ещё двумя подразделениями — в Одессе и Мумбаи, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Mumbai — не первый офис Ubisoft в Индии: в 2008-м компания открыла филиал в городе Пуна. Этому подразделению и будут подчиняться новички. Вместе студии займутся развитием крупных франшиз Ubisoft — South Park, Just Dance, Far Cry, Trials Frontier и Steep. Ubisoft Mumbai откроет свои двери в июне, а работать в ней будут ни много ни мало 100 человек.

Помимо всего прочего, новое подразделение будет сотрудничать с художественной школой Intuit Lab и Индийским институтом технологии. Специалистам последнего компания окажет поддержку в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Ну а школе Intuit Lab Ubisoft поможет разработать четырёхлетний курс обучения гейм-дизайну.

Что до одесской студии, то она окажется на подхвате у киевских коллег. В Ubisoft Odesa устроились всего 10 девелоперов, но в будущем компания планирует нанять ещё 60. Это подразделение сосредоточится на серии Ghost Recon.

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Таким образом, сейчас у Ubisoft есть 36 студий в трёх частях света — Северной Америке, Азии и Европе.
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 Теги: Ubisoft, студия

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Сегодня, 17:04 » Автор: Богдан Процив
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