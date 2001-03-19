Раздел: Игры
Ubisoft открывает студии в Одессе и Мумбаи
В Ubisoft Odesa устроились всего 10 девелоперов, но в будущем компания планирует нанять ещё 60.
Над Ubisoft больше не висит дамоклов меч Vivendi, и теперь компания может спокойно расширяться, смело глядя в будущее. Это она и делает: французы обзавелись ещё двумя подразделениями — в Одессе и Мумбаи, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Mumbai — не первый офис Ubisoft в Индии: в 2008-м компания открыла филиал в городе Пуна. Этому подразделению и будут подчиняться новички. Вместе студии займутся развитием крупных франшиз Ubisoft — South Park, Just Dance, Far Cry, Trials Frontier и Steep. Ubisoft Mumbai откроет свои двери в июне, а работать в ней будут ни много ни мало 100 человек.
Помимо всего прочего, новое подразделение будет сотрудничать с художественной школой Intuit Lab и Индийским институтом технологии. Специалистам последнего компания окажет поддержку в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Ну а школе Intuit Lab Ubisoft поможет разработать четырёхлетний курс обучения гейм-дизайну.
Что до одесской студии, то она окажется на подхвате у киевских коллег. В Ubisoft Odesa устроились всего 10 девелоперов, но в будущем компания планирует нанять ещё 60. Это подразделение сосредоточится на серии Ghost Recon.
Читайте также: Опубликованы оценки критиков игры A Way Out
Таким образом, сейчас у Ubisoft есть 36 студий в трёх частях света — Северной Америке, Азии и Европе.
Над Ubisoft больше не висит дамоклов меч Vivendi, и теперь компания может спокойно расширяться, смело глядя в будущее. Это она и делает: французы обзавелись ещё двумя подразделениями — в Одессе и Мумбаи, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Mumbai — не первый офис Ubisoft в Индии: в 2008-м компания открыла филиал в городе Пуна. Этому подразделению и будут подчиняться новички. Вместе студии займутся развитием крупных франшиз Ubisoft — South Park, Just Dance, Far Cry, Trials Frontier и Steep. Ubisoft Mumbai откроет свои двери в июне, а работать в ней будут ни много ни мало 100 человек.
Помимо всего прочего, новое подразделение будет сотрудничать с художественной школой Intuit Lab и Индийским институтом технологии. Специалистам последнего компания окажет поддержку в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Ну а школе Intuit Lab Ubisoft поможет разработать четырёхлетний курс обучения гейм-дизайну.
Что до одесской студии, то она окажется на подхвате у киевских коллег. В Ubisoft Odesa устроились всего 10 девелоперов, но в будущем компания планирует нанять ещё 60. Это подразделение сосредоточится на серии Ghost Recon.
Читайте также: Опубликованы оценки критиков игры A Way Out
Таким образом, сейчас у Ubisoft есть 36 студий в трёх частях света — Северной Америке, Азии и Европе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
514
0
Оставьте свой комментарий