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В Far Cry 5 показали 5 способов сбить вертолет

В Far Cry 5 показали 5 способов сбить вертолетВ ролике можно заметить, что вертолет взрывается далеко не всегда, и иногда попросту падает на землю, и разбивается.

Компания Ubisoft показала новое видео из ожидаемого шутера Far Cry 5, в котором авторы показали самые разные способы, которыми в игре можно сбить вражеский вертолет.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, в ролике под названием Пять способов сбить вертушку, разработчики Far Cry 5 показали несколько способов уничтожить вертолет культистов. Для этого можно воспользоваться автомобильным пулеметем, базукой, гранатометом вашего напарника, самолетным оружием и даже собственным пистолетом. Сами авторы отмечают, что показали лишь самые очевидные способы, в то время, как в самой игре у геймеров будет обилие неожиданных и неочевидных возможностей.

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В ролике можно заметить, что вертолет взрывается далеко не всегда, и иногда попросту падает на землю, и разбивается. В Far Cry 5 авторы стремятся сделать самую интересную и проработанную песочницу в серии, и удивить геймеров неожиданным поведением ИИ-врагов, взаимодействием диких животных, и многим другим. Игра Far Cry 5 будет доступна на PC, Xbox One и PS4 с 27 марта, а рецензии критиков будут опубликованы за день до даты выхода.

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 Теги: Far Cry 5, видео

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Сегодня, 09:35 » Автор: Богдан Процив
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