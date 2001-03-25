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Far Cry 5 можно пройти за 10 минут

Far Cry 5 можно пройти за 10 минутВ шутер Far Cry 5 добавили альтернативную скрытую концовку.

Стало известно, что разработчики из Ubisoft решили продолжить традиции серии, а потому добавили в шутер Far Cry 5 альтернативную скрытую концовку. С помощью нее всю игру можно пройти лишь за 10 минут.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, впервые такая концовка появилась в серии в Far Cry 4. В самом начале игры геймеры могли послушаться Пэйгана Мина, и дождавшись его возвращения спустя несколько минут, увидеть финальные титры. В Far Cry 5 альтернативная концовка открывается несколько другим образом, но позволяет пройти игру еще быстрее. Прохождение игры таким образом показали на видео ниже. Внимание, спойлеры!

В ролике несколько стражей порядка вместе с игроком прибывают в общину сектантов на вертолете, чтобы произвести арест пророка Иосифа Сида (Joseph Seed). Войдя в церковь, где идет служение, шерифы показывают Сиду ордер на его арест по подозрению в многочисленных преступлениях. После того, как ситуация накаляется, Иосиф обращается к своим последователям с просьбой оставить его, ведь «его время пришло».

Затем антагонист Far Cry 5 обращается к игроку с просьбой арестовать его, и протягивает вперед руки. Если арестовать Сида, то геймеров ждет длительное напряженное путешествие в 25 часов игрового времени. Однако если ничего не делать пару минут, то вмешается один из полицейских, и выведет остальных из церкви, отметив, что «если бы на Сида надели наручники, то никто не вышел бы живым». Затем включаются финальные титры.

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Шутер Far Cry 5 появится в руках геймеров на платформах PS4, Xbox One и PC с 27 марта 2018 года.

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 Теги: Far Cry 5, видео

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Сегодня, 11:46 » Автор: Богдан Процив
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