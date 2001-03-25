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Анонс новой увлекательной игры VALHALL от украинских разработчиков
Лето обещает быть жарким! И одним из самых горячих событий обещает стать выход новой игры под названием VALHALL от украинской студии Blackrose Arts. Волна популярности такого жанра как Battle Royale захлестнула мир, и в результате привела к выходу первой в своём роде средневековой “королевской битвы”. Что представляет из себя VALHALL?
Огромное сражение или хардкорное выживание?
На самом деле, и то, и другое. Карта очень большая, а значит столкнутся с другим игроком можно будет только ближе к центру карты. Начинают все по краю широкой чаши, коей карта по сути является. Изначально расстояние между всеми игроками равное и довольно большое. Цель каждого игрока – добраться до центра, до того, как катаклизм полностью уничтожит её. Но путь отнюдь не будет напоминать лёгкую прогулку – победитель может быть только один! Ждите засад, ловушек и врагов ото всюду. Бесконечное напряжение и нервы на пределе! Что может быть лучше для геймера?
А теперь к сути. Почему VALHALL заслуживает внимания?
Прежде всего – боевая система. Просто, но действенно - таков девиз. Каждый тип оружия имеет свои преимущества и недостатки. Дальше по списку – неповторимая карта. Это одна из самых интересных и захватывающих особенностей игры. Карта крест на крест разделена на четыре равных части по принципу времен года. То есть на одной части всегда зима, тогда как на следующей - весна, и так далее.
Последний в списке, но отнюдь не по важности элемент – оптимизация. На данный момент она является одним из ключевых отличительных черт игры. Для того, чтобы играть на максимальных настройках достаточно вполне обычного «железа», пару тестов производительности уже доступны к просмотру, тогда как другие игры подобного размаха требуют куда больше.
Итак, что же хочется сказать напоследок? Всем нравятся викинги. Очень многие играют в “королевскую битву”. Игра определенно стоит внимания геймеров, посколько смесь получается просто взрывная. Да и обычному игроку, который не является фанатов ни того, ни другого, игра вполне может заинтересовать увлекательным игровым процессом. Вопрос стоит исключительно за реализацией. Сейчас идут сборы на доработку игры и уже можно оформить предзаказ, получив множество внутриигровых предметов. Запуск Early Access в Steam планируется этим летом. Насколько для этого хватит ресурсов у молодых разработчиков? - Зависит от вас.
Узнать подробности и оформить предзаказ уже можно на сайте VALHALL
Огромное сражение или хардкорное выживание?
На самом деле, и то, и другое. Карта очень большая, а значит столкнутся с другим игроком можно будет только ближе к центру карты. Начинают все по краю широкой чаши, коей карта по сути является. Изначально расстояние между всеми игроками равное и довольно большое. Цель каждого игрока – добраться до центра, до того, как катаклизм полностью уничтожит её. Но путь отнюдь не будет напоминать лёгкую прогулку – победитель может быть только один! Ждите засад, ловушек и врагов ото всюду. Бесконечное напряжение и нервы на пределе! Что может быть лучше для геймера?
А теперь к сути. Почему VALHALL заслуживает внимания?
Прежде всего – боевая система. Просто, но действенно - таков девиз. Каждый тип оружия имеет свои преимущества и недостатки. Дальше по списку – неповторимая карта. Это одна из самых интересных и захватывающих особенностей игры. Карта крест на крест разделена на четыре равных части по принципу времен года. То есть на одной части всегда зима, тогда как на следующей - весна, и так далее.
Последний в списке, но отнюдь не по важности элемент – оптимизация. На данный момент она является одним из ключевых отличительных черт игры. Для того, чтобы играть на максимальных настройках достаточно вполне обычного «железа», пару тестов производительности уже доступны к просмотру, тогда как другие игры подобного размаха требуют куда больше.
Итак, что же хочется сказать напоследок? Всем нравятся викинги. Очень многие играют в “королевскую битву”. Игра определенно стоит внимания геймеров, посколько смесь получается просто взрывная. Да и обычному игроку, который не является фанатов ни того, ни другого, игра вполне может заинтересовать увлекательным игровым процессом. Вопрос стоит исключительно за реализацией. Сейчас идут сборы на доработку игры и уже можно оформить предзаказ, получив множество внутриигровых предметов. Запуск Early Access в Steam планируется этим летом. Насколько для этого хватит ресурсов у молодых разработчиков? - Зависит от вас.
Узнать подробности и оформить предзаказ уже можно на сайте VALHALL
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