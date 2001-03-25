Анонс новой увлекательной игры VALHALL от украинских разработчиков

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Привычного открытого мира в новой части Mass Effect не будет.

Разработчики компании Warner Bros. объявили о создании видеоигры Batman Arkham Origins. Игра будет выпущена для следующих игровых платформ: Xbox 360, PS3, Wii U и PC. Новинка будет доступна в октябре 2013 года. Для создания уникального геймплея используется Unreal Engine 3. Игра расскажет нам о раннем Бэтмене, которого мы еще