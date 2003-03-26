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Геймеры объявили охоту на снежного человека в Far Cry 5

Геймеры объявили охоту на снежного человека в Far Cry 5Многие игроки написали, что путешествуя по миру Far Cry 5 они иногда слышали звуки какого-то очень подозрительного существа.

Игроки в новый шутер Far Cry 5 от компании Ubisoft обнаружили в игре сразу несколько намеков на присутствие снежного человека. После этого геймеры объявили охоту на монстра, и принялись массово искать его в большом открытом мире игры.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, геймеры в Far Cry 5 обнаружили явные указания на то, что где-то в игре может быть спрятан снежный человек. Так, на одной из информационных досок в штате Монтана была обнаружена газетная заметка с информацией о том, что охотники напали на след снежного человека. Там же оказалось несколько скриншотов местности и указания возможного нахождения существа на карте мира игры. Также был обнаружен и слепок отпечатка ноги существа. После этого на популярном сетевом ресурсе Reddit появился целый раздел, посвященный всевозможным намекам на присутствие и советам по поиску снежного человека в Far Cry 5.

Многие игроки написали, что путешествуя по миру Far Cry 5 они иногда слышали звуки какого-то очень подозрительного существа неподалеку. Также в режиме Far Cry Arcade была обнаружена модель снежного человека, которая может быть и в самой игре. На данный момент никому из геймеров не посчастливилось столкнуться с легендарным существом. Вполне вероятно, что самого монстра в игре пока нет, но разработчики из Ubisoft могут добавить его в любой момент. Интересно, что одно из DLC к предыдущей игре серии Far Cry 4 было посвящено охоте на Йети в заснеженных горах Кирата (Kyrat).

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Ранее стало известно, какое оружие в Far Cry 5 является самым любимым у игроков. Лопата оказалась явным фаворитом среди геймеров благодаря нескольким уникальным особенностям и наносимому урону, и многие принялись посвящать ей целые видеоролики с подборкой необычных игровых моментов.
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 Теги: Far Cry 5, Снежный человек

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Сегодня, 16:23 » Автор: Богдан Процив
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