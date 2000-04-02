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Кадры проекта по воссозданию Half-Life на Unreal Engine 4
Авторы Project Lambda уже воссоздали окрестности научного комплекса, расположенного в каньоне.
Независимая студия энтузиастов SilverTM представила новые кадры своего проекта по воссозданию игры Half-Life на графическом движке Unreal Engine 4. Проект известен под названием Project Lambda.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, Project Lambda является проектом по воссозданию оригинального шутера Half-Life от компании Valve на современном графическом движке. В то время, как авторы проекта не ставят перед собой цель полностью переделать объемную игру, они демонстрируют, как могла бы выглядеть Черная Меза в современном исполнении, а также обещают дать геймерам возможность самостоятельно исследовать обновленные локации.
На новых кадрах видно, что авторы Project Lambda уже воссоздали окрестности научного комплекса, расположенного в каньоне, а также некоторые внутренние транспортировочные холлы. Насколько масштабным окажется Project Lambda будет зависеть только от интереса фанатов к проекту, отмечают его создатели.
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Ранее сообщалось о первых сведениях о проекте Project Lambda и первом трейлере. Авторы сообщили, что как минимум хотят закончить создание первой части, и выпустить ее бесплатно на PC в ближайшие месяцы.
Независимая студия энтузиастов SilverTM представила новые кадры своего проекта по воссозданию игры Half-Life на графическом движке Unreal Engine 4. Проект известен под названием Project Lambda.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru, Project Lambda является проектом по воссозданию оригинального шутера Half-Life от компании Valve на современном графическом движке. В то время, как авторы проекта не ставят перед собой цель полностью переделать объемную игру, они демонстрируют, как могла бы выглядеть Черная Меза в современном исполнении, а также обещают дать геймерам возможность самостоятельно исследовать обновленные локации.
На новых кадрах видно, что авторы Project Lambda уже воссоздали окрестности научного комплекса, расположенного в каньоне, а также некоторые внутренние транспортировочные холлы. Насколько масштабным окажется Project Lambda будет зависеть только от интереса фанатов к проекту, отмечают его создатели.
Читайте также: Геймеры объявили охоту на снежного человека в Far Cry 5
Ранее сообщалось о первых сведениях о проекте Project Lambda и первом трейлере. Авторы сообщили, что как минимум хотят закончить создание первой части, и выпустить ее бесплатно на PC в ближайшие месяцы.
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