Red Dead Redemption и The Last Of Us запустили на PC

В сети появилось несколько видеозаписей геймплея таких популярных игр, как The Last of Us и Red Dead Redemption, в которые играют на PC при помощи эмулятора.Пользователь под ником John GodGames Emus поделился роликами, на которых видно, как две популярные игры работают на PC при помощи эмулятора RPCS3. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gamebomb.ru , RPCS3 является на данный момент лучшим эмулятором для PlayStation 3, и, как видно на видео, Red Dead Redemption работает без серьезных графических сбоев, хотя производительность по-прежнему не так велика. В случае же с The Last Of Us, который впервые работает на RPCS3, можно увидеть значительно худшие результаты.Как видно в роликах к игре The Last Of Us, в ней присутствует различные графические сбои, а также ужасная производительность. Если в случае с Red Dead Redemption можно заметить хоть какую-то плавность, то в случае с The Last Of Us можно наблюдать только набор сменяющихся кадров. Из этого становится очевидно, что эмулятор должен получить значительные доработки и обновления, чтобы игры на нем стали запускаться с более высокой частой кадров, а также с меньшим количеством графических сбоев.Результат все равно впечатляет. Учитывая то, что ни Naughty Dog ни Rockstar Games не планируют выпускать эти игры на PC, то стоит надеяться, что рано или поздно создатели эмулятора доведут его, до ума, и тогда игроки, не имеющие консоли, тоже смогут опробовать эти игры.