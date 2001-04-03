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Стали известны подробности о Dark Souls Remastered

Стали известны подробности о Dark Souls RemasteredУ переиздания будет предварительное тестирование.

Dark Souls Remastered анонсировали ещё в январе, однако Bandai Namco до сих пор держит в тайне многие особенности переиздания. Ответы на некоторые вопросы должны появиться в грядущих превью — один из таких материалов, как утверждают на Reddit, появился в Сети раньше времени, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Свои ощущения описывает автор сайта Fandom, который сыграл в Dark Souls Remastered на PlayStation 4 Pro. По его словам, переиздание — это всего лишь переиздание, не нужно ждать от него совершенно новой графики или других крутых изменений.

Но разные мелкие улучшения всё-таки есть — они наверняка порадуют поклонников серии, которые избороздили первую часть вдоль и поперёк. Например, в Dark Souls Remastered можно переназначать прыжок на нажатие левого стика и поглощать из инвентаря несколько душ одновременно. Кроме того, в переиздании, по словам Fandom, исправили одну из достопримечательностей оригинала: Чумной город больше не тормозит!

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Судя по превью, Dark Souls Remastered на PlayStation 4 Pro выдаёт ровные 60 кадров в секунду в чётком разрешении 4K (хотя упоминается, что игра пару раз «фризила»), текстуры подтянули, а Сад Тёмных Корней и руины Нового Лондо слегка покрыты свежими атмосферными эффектами вроде объёмного освещения.
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 Теги: Dark Souls Remastered

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Сегодня, 13:42 » Автор: Богдан Процив
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