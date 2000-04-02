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Разработчики решили избавиться от микротранзакций в Middle-Earth: Shadow of War

Разработчики решили избавиться от микротранзакций в Middle-Earth: Shadow of WarКроме того, Monolith Productions готовит серию обновлений для игры.

В Middle-Earth: Shadow of War есть дополнительные платежи. Отсыпав немного денег, можно ускорить прокачку или, скажем, раздобыть легендарного орка. Однако Warner Bros. и Monolith Productions по каким-то причинам решили избавиться от микротранзакций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Разработчики объявили об этом на форуме. Официальная версия — покупные орки вредят фирменной системе Nemesis, потому что микротраназкции обходят основное достоинство Middle-earth и не генерируют уникальную историю взаимоотношений с персонажами. Кроме того, «донат», дескать, лишает вас ощущения собственной крутости, пока вы создаёте личную армию и усиливаете крепости.

Чтобы восстановить здоровье системы Nemesis, из Middle-earth: Shadow of War уберут золото (валюту, которая покупалась за реальные деньги), сундуки войны и торговую площадку с микротранзакциями в целом. Продажа золота прекратится 8 мая, а окончательное удаление «доната» произойдёт 17 июля 2018-го. Если у игрока останется непотраченное золото, его обменяют на внутриигровые предметы.

При этом лутбоксы не исчезнут полностью: сундуки под названием Loot Chests останутся прежними, будут выпадать за сетевые завоевания и сетевые вендетты, однако купить их за деньги не выйдет. В Middle-earth: Shadow of War также введут больше возможностей получить легендарных орков.

Кроме того, Monolith Productions готовит серию обновлений для основной игры. Например, преобразится режим Shadow Wars. Он скрывает в себе истинную концовку, становится доступен после прохождения сюжетной кампании и предлагает обороняться от постоянных контратак Саурона. Так вот, в Shadow Wars появится больше повествовательных элементов, а темп сделают более насыщенным (кажется, таким образом разработчики говорят, что снизят количество тоскливых повторений одних и тех же действий).

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Наконец, в апдейтах улучшат систему Nemesis, экипировку и прогрессию, а также добавят новые облики для главного героя и новые ветви в дереве прокачки. Всё это будет бесплатным и выйдет к 17 июля.
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 Теги: Middle-Earth: Shadow of War, микротранзакции

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Сегодня, 09:38 » Автор: Богдан Процив
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