Blizzard прекращает поддержку DirectX 9 и 32-битных ОС в Heroes of the Storm

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В 2018 году DirectX9 и 32-битные операционные системы можно считать наследием прошлого, однако некоторым видеоиграм приходится с этим наследием считаться. И вот Blizzard Entertainment делает шаг в будущее: она перестанет поддерживать устаревшие системы в Heroes of the Storm, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru Компания объявила об этом на официальном форуме. Blizzard прекратит поддержку упомянутых систем в июле 2018-го. После этого Heroes of the Storm не будет запускаться на 32-битных системах или на видеокартах с потолком в DirectX9. Разработчики отмечают, что 64-битная версия игры в некоторых случаях может работать на DirectX10, но никаких гарантий Blizzard давать не станет.По словам Blizzard, подавляющее большинство игроков на данный момент сидит на 64-битной Heroes of the Storm и использует DirectX11 или выше.Напомним, что DirectX9 начала распространяться ещё в 2002 году, а у 32-битных систем возникают проблемы с использованием более четырёх гигабайт оперативной памяти. Кроме того, в октябре 2017-го Blizzard перестала возиться с Windows XP и Windows Vista.