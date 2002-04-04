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Far Cry 5 стала самой раскупаемой игрой в истории серии

Far Cry 5 стала самой раскупаемой игрой в истории серииВсего пользователи уже потратили на свежий шутер 310 миллионов долларов.

В понедельник мы писали об успехах Far Cry 5 в британской рознице. Как выяснилось сегодня, с финансовыми показателями у игры всё хорошо не только на территории Соединённого Королевства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Ubisoft объявила о том, что Far Cry 5 более чем в два раза обогнала четвёртую часть по продажам за первую неделю и стала самой раскупаемой игрой в истории серии. Всего пользователи уже потратили на свежий шутер 310 миллионов долларов. Таким образом, для французской компании старт FC5 стал одним из самых удачных в принципе — лучше в своё время выступила только Tom Clancy’s The Division.

Как следствие, новинкой регулярно интересуется огромное число пользователей. Народ успел отстримить больше 55 тысяч часов в округе Хоуп на Twitch, а видео об игре на YouTube набрали свыше 117 миллионов просмотров. Если учитывать только первую неделю продаж, обе цифры для Ubisoft — рекордные.

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Добрые вести компания подкрепила инфографикой с любопытными фактами о своём боевике. Из неё можно узнать, например, что пользователи уже поймали 5.1 миллиона рыб. Народным любимцем среди напарников-людей стал Ник Рай, а среди животных — пёсик Бумер. Создавая игру, разработчики выдумали 22 телефонных номера и 98 различных брендов. Наконец, в озвучивании Far Cry 5 приняли участие аж 96 актёров, а для того, чтобы прослушать все их реплики, вам придётся потратить 74 часа и 44 минуты!
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 Теги: Far Cry 5

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Сегодня, 09:28 » Автор: Богдан Процив
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