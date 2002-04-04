Раздел: Игры
Опубликован новый сюжетный трейлер Vampyr
Действие Vampyr происходит в Лондоне 1918 года.
Focus Home Interactive и Dontnod Entertainment состряпали новый сюжетный трейлер Vampyr. Он показывает завязку игры, где военный врач Джонатан Рид превращается в кровопийцу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Напомним, что действие Vampyr происходит в Лондоне 1918 года. К личным проблемам Джонатана прибавляется разбушевавшаяся эпидемия испанского гриппа, а также древние общества, о существовании которых протагонист раньше не подозревал. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации и справиться со своим новым состоянием, Джонатан прибегает к рациональному мышлению — как-никак, он же учёный!
Ещё один киношный трейлер вы можете посмотреть здесь — там тоже засветилась тайная организация. Vampyr стартует 5 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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Композиция в ролике — кавер на песню (Don’t Fear) The Reaper от Phlotilla и Моны Наджиб (Mona Najib).
Focus Home Interactive и Dontnod Entertainment состряпали новый сюжетный трейлер Vampyr. Он показывает завязку игры, где военный врач Джонатан Рид превращается в кровопийцу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
Напомним, что действие Vampyr происходит в Лондоне 1918 года. К личным проблемам Джонатана прибавляется разбушевавшаяся эпидемия испанского гриппа, а также древние общества, о существовании которых протагонист раньше не подозревал. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации и справиться со своим новым состоянием, Джонатан прибегает к рациональному мышлению — как-никак, он же учёный!
Ещё один киношный трейлер вы можете посмотреть здесь — там тоже засветилась тайная организация. Vampyr стартует 5 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Читайте также: В Steam предлагают бесплатно сыграть в This War of Mine
Композиция в ролике — кавер на песню (Don’t Fear) The Reaper от Phlotilla и Моны Наджиб (Mona Najib).
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