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Опубликован новый сюжетный трейлер Vampyr

Опубликован новый сюжетный трейлер VampyrДействие Vampyr происходит в Лондоне 1918 года.

Focus Home Interactive и Dontnod Entertainment состряпали новый сюжетный трейлер Vampyr. Он показывает завязку игры, где военный врач Джонатан Рид превращается в кровопийцу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Напомним, что действие Vampyr происходит в Лондоне 1918 года. К личным проблемам Джонатана прибавляется разбушевавшаяся эпидемия испанского гриппа, а также древние общества, о существовании которых протагонист раньше не подозревал. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации и справиться со своим новым состоянием, Джонатан прибегает к рациональному мышлению — как-никак, он же учёный!

Ещё один киношный трейлер вы можете посмотреть здесь — там тоже засветилась тайная организация. Vampyr стартует 5 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Композиция в ролике — кавер на песню (Don’t Fear) The Reaper от Phlotilla и Моны Наджиб (Mona Najib).

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 Теги: Vampyr, трейлер, видео

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Сегодня, 17:19 » Автор: Богдан Процив
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