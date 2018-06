Treyarch переработает механику оружия в Call of Duty: Black Ops 4

В грядущей Call of Duty: Black Ops 4 режим королевской битвы называется «Затмение». Его действие будет происходить на локации в 1500 раз больше, чем привычная карта в Call of Duty, например, Nuketown, поэтому разработчики обязаны здорово переработать игровой процесс под новые нужды, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru В июльском номере журнала PC Gamer UK соглава студии Treyarch Дэн Бантинг (Dan Bunting) рассказал о том, что создание чего-то подобного является совершенно новым испытанием. По его словам, у авторов было много идей, которые они воплощали в различных частях игры. Например, во время разработки «Затмения» рождалось что-то интересное и для других многопользовательских режимов, и наоборот.«Вклады в механику оружия важны в Black Ops, но особенно в режиме выживания, вроде “Затмения”, который происходит в большом масштабе, вам нужно подумать о том, как оружие может себя вести, — рассказал Дэн. — Нам никогда ранее не приходилось рассматривать падение пуль и их скорость. Но с точки зрения [основного геймплея], всё, что вы любите и знаете о стрельбе в Black Ops, применимо в “Затмении” так же, как и в соревновательном мультиплеере».В Call of Duty: Black Ops 4 студия Treyarch уходит от случайного поведения пули (точно так же, как это делает DICE в Battlefield V). «Случайность приводит к разочарованию, — сказал Дэн Бантинг. — Когда у пистолета есть модель отдачи, которая совершенно случайна, вы говорите: “Я не попал в этого парня, но почему?”. И это расстраивает, потому что вы не можете учиться на этой ошибке, чтобы стать лучше. Так что мы хотим, чтобы игроки могли освоить все механики Black Ops 4. Мы хотим, чтобы путешествие к мастерству вознаграждалось».Дэн Бантинг также обсудил усиление роли каждого специалиста для содействия командной работе и, следовательно, борьбе с токсичностью в многопользовательской игре. По его словам, люди часто играют роли пассивно, а то и вовсе придерживаются лишь кемперства, убийств или захвата точек. Но некоторые любят быть инженером или медиком, особенно если в стрельбе не мастера. Теперь Treyarch хочет поддержать все стили игры в равной мере и показать, что главное — командное взаимодействие.«Ситуационная осведомлённость является важной частью нашей игры. Оружие, движение и здоровье — это ваши основы, но вы также должны быть в курсе того, что происходит вокруг. И механика тумана войны открыла совершенно новое измерение соревновательной игры. Вы следите за своими товарищами по команде намного больше, потому что они могут выявить вражеские позиции. Таким образом вы смотрите на мини-карту не только по отношению к себе, но и на своих товарищей. Это создаёт командную работу без принуждения, что было одной из наших целей. Мы хотим бороться с токсичностью в сообществе, разрабатывая механики с упором на командную работу. Всё, что вы делаете, чтобы помочь себе, в конечном итоге поможет вашей команде. И это должно быть сделано для более приятной сетевой игры», — закончил соглава Treyarch.Call of Duty: Black Ops 4 поступит в продажу 12 октября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Режим «Затмение» будет впервые продемонстрирован на выставке E3 2018.