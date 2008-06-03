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Раздел: Игры  
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Valve отказалась от цензуры игр в Steam

Valve отказалась от цензуры игр в SteamКомпания дала «зеленый свет» запрещаемым ранее эротическим визуальным новеллам и играм с чрезмерной жестокостью.

В последний год Valve не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с играми, которым, по мнению ряда пользователей, не место в Steam. Дабы подобных моментов больше не возникало компания решила вплотную заняться этим вопросом и на днях изменила политику публикации игр в Steam, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Отныне Valve не будет заниматься цензурой и предоставит пользователям самим выбирать, во что они хотят играть. Есть только два исключения — нелегальность и прямой «троллинг». Это значит, что компания дала «зеленый свет» запрещаемым ранее эротическим визуальным новеллам и играм с чрезмерной жестокостью.

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«Если вы игрок, мы не должны решать за вас, какой контент вы можете покупать. Если вы разработчик, мы не должны решать за вас, какой контент вы можете создавать. Этот выбор должен быть только ваш. Наша же роль должна заключаться в оказании вам поддержки при осуществлении данного выбора и предоставлении условий, чтобы этот процесс прошел как можно комфортнее», — говорится в официальном обращении Valve в Steam.
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 Теги: Valve, Steam, цензура

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Сегодня, 17:41 » Автор: Богдан Процив
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