E3 2018: Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI

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Bethesda связала вселенные Fallout и The Elder Scrolls в новой игре Starfield будет распространяться на бесплатной основе в обличии традиционной для Bethesda ролевой игры.