E3 2018: Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI

Bethesda на игровой выставке E3 2018 в Лос-Анджелесе поделилась новой информацией о Fallout 76, анонсировала сиквелы для франшиз Doom и Wolfenstein и новую научно-фантастическую игру Starfield, первую за 25 лет новую франшизу компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com Пост-апокалиптический шутер Rage 2 выйдет весной 2019 года. В игре будет много стрельбы в плохих парней, езды на машине и путешествий пешком. Игру сравнивают с фильмом «Безумный Макс»Новый Doom станет продолжением игры 2016 года. Трейлер показал зрителям, с чем им придется сражаться и в каком антураже. Более подробную информацию об игре раскажут на QuakeCon в августе.Bethesda подкинула бесплатного контента для Prey, а также представила платное DLC под названием Mooncrash.Также компания дополнила две игры контентом для виртуальной реальности. Кроме Prey, появится возможность побродить по VR-локациям и в Wolfenstein: Cyberpilot.А новая игра во вселенной Wolfenstein перенесет игроков в Париж 80-х. Ее можно будет проходить как в одиночном режиме, так и в кооперативе играя за дочерей главного героя игры The New Colossus Вильяма Блашковица. Ориентировочная дата выхода — 2019 год.Самый ожидаемый анонс презентации Bethesda. Fallout 76 станет многопользовательской игрой-приквелом, действия которой будут проходить в Западной Вирджинии. Релиз намечен на 14 ноября, в том числе на консоле Nintendo Switch.Bethesda показала шуточный ролик, где посмеялась над множеством портов Skyrim, где показала, что поиграть можно даже на «умной» колонке или на холодильнике.Elder Scrolls: Blades, RPG от первого лица выйдет на мобильных платформах этой осенью и будет бесплатной.Также показали трейлер будущей The Elder Scrolls VI.Неожиданностью пресс-конференции стал анонс новой научно-популярной франшизы Starfield, которая должна стать будущим компании Bethesda.Полное видео пресс-конференции Bethesda на игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе.