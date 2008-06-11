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Раздел: Игры  
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E3 2018: сиквел Doom отправит игроков на Землю

E3 2018: сиквел Doom отправит игроков на ЗемлюИгра является продолжением Doom 2016 года.

В Сети был опубликован трейлер новой игры Doom Eternal, продолжения игры doom 2016 года. Судя по проморолику, действие в игре разворачивается на Земле, которая сильно пострадала из-за нападения демонов. Ролик был опубликован на YouTube-канале Bethesda Softworks.

В описании игры значится, что игроков ожидает борьба с темными силами Ада, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Бейтесь с новыми и классическими демонами в разных измерениях, используя новое мощное оружие и способности", - отмечают создатели.

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Дату выхода новой игры создатели объявлять не стали. Ожидается, что подробности будут раскрыты на августовской конференции QuakeCon 2018.

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 Теги: DOOM, видео, E3 2018

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Сегодня, 17:40 » Автор: Богдан Процив
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