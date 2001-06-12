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E3 2018: Control — новая игра от создателей Alan Wake и Max Payne
В игре будет разрушаемое окружение и настраиваемое вооружение.
В рамках презентации Sony на E3 2018 финская студия Remedy Entertainment, известная по Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, анонсировала свое новое детище — сверхъестественный приключенческий экшен от третьего лица Control, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Пока что информации о проекте мало. Нам расскажут историю о засекреченном агентстве, расположенном в Нью-Йорке, которое подверглось нападению неких потусторонних сил. Новый директор этого агентства — девушка Джесси Фейден с экстраординарными способностями. Ей предстоит вернуть контроль над данной организацией.
В игре будет разрушаемое окружение и настраиваемое вооружение. Разработчики обещают нам интересную боевую систему с возможностью подстраивать стиль игры под себя, путем выбора способностей, смены экипировки и установки тех или иных модификаторов оружия.
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На сей раз издавать игру будет не Microsoft, а итальянская компания 505 Games. Control разрабатывается на графическом движке Northlight, лежащем в основе Quantum Break. Проект должен выйти до конца 2019 года и впервые за много лет творение Remedy Entertainment появится на мультиплатформе: PS4, Xbox One и PC.
В рамках презентации Sony на E3 2018 финская студия Remedy Entertainment, известная по Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, анонсировала свое новое детище — сверхъестественный приключенческий экшен от третьего лица Control, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Пока что информации о проекте мало. Нам расскажут историю о засекреченном агентстве, расположенном в Нью-Йорке, которое подверглось нападению неких потусторонних сил. Новый директор этого агентства — девушка Джесси Фейден с экстраординарными способностями. Ей предстоит вернуть контроль над данной организацией.
В игре будет разрушаемое окружение и настраиваемое вооружение. Разработчики обещают нам интересную боевую систему с возможностью подстраивать стиль игры под себя, путем выбора способностей, смены экипировки и установки тех или иных модификаторов оружия.
Читайте также: Е3 2018: состоялась мировая премьера Fallout 76
На сей раз издавать игру будет не Microsoft, а итальянская компания 505 Games. Control разрабатывается на графическом движке Northlight, лежащем в основе Quantum Break. Проект должен выйти до конца 2019 года и впервые за много лет творение Remedy Entertainment появится на мультиплатформе: PS4, Xbox One и PC.
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