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Раздел: Игры  
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E3 2018: Control — новая игра от создателей Alan Wake и Max Payne

E3 2018: Control — новая игра от создателей Alan Wake и Max PayneВ игре будет разрушаемое окружение и настраиваемое вооружение.

В рамках презентации Sony на E3 2018 финская студия Remedy Entertainment, известная по Max Payne, Alan Wake и Quantum Break, анонсировала свое новое детище — сверхъестественный приключенческий экшен от третьего лица Control, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Пока что информации о проекте мало. Нам расскажут историю о засекреченном агентстве, расположенном в Нью-Йорке, которое подверглось нападению неких потусторонних сил. Новый директор этого агентства — девушка Джесси Фейден с экстраординарными способностями. Ей предстоит вернуть контроль над данной организацией.

В игре будет разрушаемое окружение и настраиваемое вооружение. Разработчики обещают нам интересную боевую систему с возможностью подстраивать стиль игры под себя, путем выбора способностей, смены экипировки и установки тех или иных модификаторов оружия.

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На сей раз издавать игру будет не Microsoft, а итальянская компания 505 Games. Control разрабатывается на графическом движке Northlight, лежащем в основе Quantum Break. Проект должен выйти до конца 2019 года и впервые за много лет творение Remedy Entertainment появится на мультиплатформе: PS4, Xbox One и PC.

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 Теги: E3 2018, Control, видео

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Сегодня, 10:35 » Автор: Богдан Процив
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