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Раздел: Игры  
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Стали известны сроки выхода новой консоли Xbox

Стали известны сроки выхода новой консоли XboxОжидается, что новое поколение приставок увидит мир в 2020 году.

Компания Microsoft планирует выпустить новое поколение приставок Xbox в 2020 году. Об этом сообщил представитель Thurrott.com Брэд Сэмс, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Microsoft работает над серией устройств. На это, в частности, недавно намекал один из топ-менеджеров компании Фил Спенсер.

Предполагается, что линейка пополнится новым устройством, ориентированным на будущий стриминговый сервис компании.

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Консоли также должны поддерживать большинство существующих игр Xbox One. Однако подтвержденной информации о девайсах пока нет.
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 Теги: Xbox, консоль

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Сегодня, 10:07 » Автор: Богдан Процив
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