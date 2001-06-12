Раздел: Игры
Стали известны сроки выхода новой консоли Xbox
Ожидается, что новое поколение приставок увидит мир в 2020 году.
Компания Microsoft планирует выпустить новое поколение приставок Xbox в 2020 году. Об этом сообщил представитель Thurrott.com Брэд Сэмс, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Microsoft работает над серией устройств. На это, в частности, недавно намекал один из топ-менеджеров компании Фил Спенсер.
Предполагается, что линейка пополнится новым устройством, ориентированным на будущий стриминговый сервис компании.
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Консоли также должны поддерживать большинство существующих игр Xbox One. Однако подтвержденной информации о девайсах пока нет.
Компания Microsoft планирует выпустить новое поколение приставок Xbox в 2020 году. Об этом сообщил представитель Thurrott.com Брэд Сэмс, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Microsoft работает над серией устройств. На это, в частности, недавно намекал один из топ-менеджеров компании Фил Спенсер.
Предполагается, что линейка пополнится новым устройством, ориентированным на будущий стриминговый сервис компании.
Читайте также: E3 2018: демонстрация игрового процесса Tom Clancy's The Division 2
Консоли также должны поддерживать большинство существующих игр Xbox One. Однако подтвержденной информации о девайсах пока нет.
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