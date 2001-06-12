Стали известны сроки выхода новой консоли Xbox

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Компания Microsoft уже осуществила анонс бесплатных игр для своих золотых подписчиков Xbox Live на консоли Xbox 360 и Xbox One. Перечисленные бесплатные геймы будут доступны в августе.

Есть надежда, что анонс игровых приставок нового поколения от Microsoft состоится всё-таки в мае. Как сообщил Project Boommeister на своей страничке в Twitter (что позже подтвердилось представителем MS в личном блоге), корпорация Microsoft начала рассылку на презентабельную церемонию, которая будет посвящена открытию линейки