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E3 2018: новые подробности с закрытого пресс-показа Cyberpunk 2077

E3 2018: новые подробности с закрытого пресс-показа Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077 — это RPG от первого лица.

Польская студия CD Projekt RED, как и обещала, провела на E3 2018 закрытую презентацию амбициозной киберпанковой экшен-RPG Cyberpunk 2077 для узкого круга представителей профильной прессы. Также разработчики показали арты с изображениями главного героя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

- Cyberpunk 2077 — это RPG от первого лица, но при кат-сценах камера будет показывать происходящее от третьего лица;

- главного героя зовут Ви (V), игрок сам выбирает ему пол и внешность, а также определяет его биографию, что повлияет на сюжет;

- на старте предложат распределить базовые характеристики: сила, интеллект, законопослушность, рефлексы, знание технологий и репутация;

- можно будет разъезжать по городу на машине и во время вождения переключать вид камеры. При езде от первого лица пользовательский интерфейс отображается на лобовом стекле;

- во время путешествий вне транспортного средства интерфейс минимален (лишь компас и список текущих активных заданий), а при стрельбе на экране появляется различная информация о противнике;

- как и в серии The Witcher задания необходимо брать у NPC, а во время диалогов можно выбирать разные варианты ответов;

- реплики всех персонажей в Cyberpunk 2077 полностью озвучены;

- доступ в различные части Найт-Сити будет зависеть от того, насколько высок уровень вашей репутации в городе. Также, можно будет, к примеру, надеть особую куртку, повышающую уровень данной репутации на 5%, что позволит вам пройти в закрытую ранее локацию;

- уровень репутации на улицах растет по мере выполнения заданий;

- во время перестрелок количество нанесенного урона отображается на экране вылетающими цифрами;

- у героя будет имплантат, замедляющий течение времени при стрельбе;

- перестрелки ощущаются медленнее, чем в шутерах DOOM (2016), но быстрее, чем в Fallout 4;

- во время сражения противника можно взломать, чтобы изучить его слабости или деактивировать его оружие;

- будут рукопашные схватки с использованием окружения;

- для лечения используется ингалятор;

- есть аналог «ведьмачьего зрения», который позволяет лучше осматривать окружение и получать из него больше информации;

- на поздних стадиях игры главный герой сможет бегать по стенам и отращивать лезвия из рук;

- всего в Найт-Сити будет 6 районов, совершенно не похожих друг на друга.

Представители прессы, которым посчастливилось увидеть игру на закрытом пресс-показе, утверждают, что в плане подхода к вариативности прохождения локаций Cyberpunk 2077 напоминает Deus Ex: Human Revolution, а столь тщательный подход к созданию масштабного мира до этого можно было встретить только в проектах Rockstar. Если верить журналистам, мир игры поражает количеством деталей и качеством проработки, при этом фирменный почерк создателей «Ведьмака» чувствуется везде, равно как и атмосфера киберпанка 80-х годов.

Сама CD Projekt RED подчеркнула, что позиционирует Cyberpunk 2077 как взрослую RPG для соответствующей аудитории.

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В заключении предлагаем вам посмотреть трейлер игры с озвучкой Цири и Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt. Данный ролик создан фанатом с псевдонимом Tolkfan.

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 Теги: E3 2018, Cyberpunk 2077, видео

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Сегодня, 13:28 » Автор: Богдан Процив
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